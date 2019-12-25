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Роман Вантух: Была устная договоренность о продлении аренды в Олимпике

Премьер-лига
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Но все изменил звонок Шарана

Роман Вантух: Была устная договоренность о продлении аренды в Олимпике
Новина українською

21-летний игрок левого фланга киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины Роман Вантух сообщил, что улажены практически всех нюансов его перехода по арендному контракту из "Олимпика" в "Александрию".

Осталось, как уточнил Роман, только подписать само соглашение, рассчитанное до конца сезона.

Об интересе со стороны "Александрии" мне сказал агент, звонил и Владимир Шаран, который окончательно убедил меня перейти в его команду", - сказал игрок.

В то же время была возможность продолжить выступления в "Олимпике".

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"И я был рад, что нахожусь в этой команде, - уверяет Вантух. - Была даже устная договоренность о продлении контракта. Но когда поступило предложение от "Александрии", отказаться было трудно. Все же это первая шестерка, борьба за еврокубки, и финансовая сторона была не на последнем месте".

В итоге в "Олимпике" амбиции Романа Вантуха поняли и отпустили в новую команду.

Роман рассказал, что общался с Владимиром Шараном о своем месте на футбольном поле - тренер сказал, что видит его на левом фланге.

Сам футболист уверяет, что при этом для него сама позиция не является проблемой - хорошо себя чувствует и в защите, и на месте полузащитника.

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В статье: Владимир Шаран Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) ФК Александрия УПЛ аренда Роман Вантух
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