Ковалец сравнил Вернидуба и Скрипника с Сабо и Лобановским

Экс-игрок "Динамо" и национальной сборной Украины, а теперь тренер перволигового "Оболонь-Бровар" Сергей Ковалец дал оценку командам, которые борются за третье место УПЛ.

Залог успеха "Александрии" Ковалец видит в тандеме президент - тренер.

Зато важнейшим фактором "Десны" считает опыт.

"Опытный тренер, опытные игроки. Опытность на всех уровнях", - подытожил наставник команды Первой лиги.

В "Зари" Ковалец отметил роботу бывшего тренера Юрия Вернидуба.

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"Он собрал эту команду, - указал ветеран киевского "Динамо". - А украинец с европейской ментальностью Виктор Скрипник снял какое-то напряжение. Есть игроки хорошего уровня и есть стабильность.

Похоже было в "Динамо" и "Шахтере". Когда Лобановский возвращался, перед ним команду собирал Сабо. Точно так и в "Шахтере" - Луческу собрал эту команду, системно работал. И Фонсека, а теперь Каштру играют с теми исполнителями, которые были в той команде".