Вратарь Зари: Есть 3-4 соперники за место. Это круто, давно такого в чемпионате не было

Страж ворот луганской "Зари" Никита Шевченко рассказал о своем видении итогов летне-осенней части чемпионата в УПЛ для команды.

Никита убежден, что это полугодие, однозначно, можно занести в актив.

"Да, в команде произошли изменения, пришел новый тренер, начался новый футбол, произошел новый виток в "Заре". В эти полгода мы показали достаточно хороший уровень игры и результата", - сказал вратарь.

Еще до начала сезона Никита начал верить в возможность борьбы за вторую позицию.

"Еще несколько лет назад это было, казалось бы, невыполнимой задачей, - признает кипер. - Но, и опять же, не хочу забегать вперед. Закончится чемпионат - тогда будем смотреть. Так, чемпионат сейчас сравнялся за исключением "Шахтера", у которого сейчас солидный отрыв. Шансы были и мы ими воспользовались. Еще ничего не закончилось и работы предстоит проделать еще очень много.

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Еще перед началом сезона у нас был серьезный разговор с Виктором Скрыпником и он сказал нам, что ничего невозможного не бывает. Поставил примеры в своей карьере. Мы должны жить мечтой и серьезными целями и идти вперед, делая все для их выполнения".

Рассказал Никита и о роли Виктора Скрипника.

"Привнес новые идеи и видение в нашу игру. Видно, что команда прогрессирует. Так что, приход Виктора Скрипника освежил команду основательно. Мы сильны духом и коллективом. И это важно", - акцентировал Шевченко.

Конкуренция со стороны "Десны" и "Александрии", кроме "Динамо", очень подстегивает, признается Никита.

"Классно, когда есть интрига. Ты следишь не за одной командой, а за несколькими, с которыми тебе приходится бороться. Есть три-четыре соперника, с которыми соревнуешься. Это круто. Давно такого в чемпионате не было", - добавляет вратарь "Зари".