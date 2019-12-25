Герой футбольного дня. Филипп Будковский

Бывший тренер "Зари" Юрий Вернидуб в относительно свежем разговоре с корреспондентом UA-Футбол отметил:

"В 17-м году, когда мы взяли бронзу, игроки начали бежать: например, Чайковский с Липартией поехали в Россию. Ну ладно, Липартия – грузин, но "Чая" с Западной Украины, не понимаешь, что делаешь? Ну, какие деньги? Я пытался убедить, но ни в какую. Затем они же звонят: "Заберите нас". И что, заработали?.. Так же в свое время поступил и Филипп Будковский. Забил 14 мячей, мы выходим напрямую в группу Лиги Европы, в соперниках МЮ, "Фейеноорд", "Фенербахче". Но человеку захотелось тоже уехать. Поездил, а сейчас? По сути, еще не старый - 27 лет - а уже год, как я его вернул, пока топтание на одном месте. Дай Бог, чтобы достиг чего-то"...

Не достиг. Филипп Будковский – типичный пример того, как многочисленные аренды помешали нормальному развитию карьеры.

Он находился на контракте с "Шахтером" с 2010-го по 2018-й годы. В течение этого отрезка успел побывать в аренде в пяти клубах из четырех различных чемпионатов: "Севастополь", "Заря", "Анжи", "Кортрейк", "Сошо"... Только в Луганске под руководством Юрия Вернидуба Филипп раскрыл свой талант едва ли не на максимуме возможностей. Вряд ли он мог или может демонстрировать лучшую игру, чем демонстрировал в период с 2014-го по середину 2016-го годов.

В течение двух с половиной сезонов Будковский сыграл за "Зарю" 73 матча, забил 25 голов. Дождался вызова от Михаила Фоменко в национальную сборную Украины и даже сыграл в ее футболке шесть матчей. "Заря" к тому времени уже прочно утвердилась в роли третьей силы чемпионата Украины, и с луганчанами молодой нападающий мог развиваться и дальше. Но произошло то, о чем сказал Юрий Вернидуб: "человеку захотелось поездить". Судя по словам экс-тренера луганчан, именно Филипп был инициатором смены обстановки. Да и если инициатива шла от агента, Будковский мог и не соглашаться на переезд с амбициозной "Зари" в один из аутсайдеров российского чемпионата. В итоге, на протяжении всего пребывания в команде из Махачкалы Будковский с партнерами боролись за выживание. Когда же эта борьба завершилась провалом, никто удерживать арендованных футболистов не стал.

Благодаря стараниям агента Филипп в дальнейшем оказывался не в худших командах – бельгийском "Кортрейке" и французском "Сошо" (представлял на тот момент Лигу 2). Однако ни в Бельгии, ни во Франции оценить качеств Будковского не сумели. В "Кортрейке" тренер приказывал украинцу радоваться тому, что он находится на скамейке запасных, а не где-то на трибунах. А в "Сошо" поняли, что приглашение Филиппа – это авантюра, после второго появления украинца на поле, когда тот отправил мяч в собственные ворота. И хотя в целом Будковский сыграл за "автомобилистов" в десяти матчах, только в двух из них провел на поле больше тайма.

Когда во второй раз Будковский вернулся в "Зарю" (уже не в аренду, а на полноценный контракт), каденция Юрия Вернидуба стремительно и бесповоротно подходила к концу. А это, как оказалось, был единственный тренер на взрослом уровне, который не только верил в Филиппа, но и знал, как проявить сильные качества этого футболиста. После ухода Вернидуба из "Зари" стало понятно, что дни Будковского в этой команде сочтены. Независимо от того, кто займет кресло тренера.

Виктор Анатольевич Скрипник все же дал 27-летнему нападающему шанс, выпуская его не только на матчи УПЛ, но и на поединки Лиги Европы. Однако один гол (в ворота "Карпат") и одна результативная передача (на Громова в выездном матче с "Будучностью") в 15-и играх – это слишком мало для того, чтобы выдерживать конкуренцию в команде, претендующей на зону Лиги чемпионов.

Следующим прибежищем Будковского может стать "Десна" – команда также с амбициями, но с более упрощенной игрой. Коллектив Рябоконя, в отличие от "Зари", играет в менее комбинационный футбол, чаще использует навесы, часто в атаке возлагается на стандарты. Это то русло, в котором Будковскому плыть будет легче. Хотя за место в основе все равно придется повоевать. Александр Филлипов хоть и транжирит моменты, но и забивает немало. К тому же, зачастую самостоятельно создает для себя возможности. Хлёбас – форвард другой формации, к тому же, чаще действует из глубины. Реальный конкурент для Будковского – это Дегтярёв.

И пусть это будет для заблудшего и немного растерянного экс-нападающего сборной Украины новым вызовом.