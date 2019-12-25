  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вантух: От предложения Александрии отказаться было тяжело
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вантух: От предложения Александрии отказаться было тяжело

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок рассказал, почему принял предложение горожан

Вантух: От предложения Александрии отказаться было тяжело
Новина українською

Динамовец Роман Вантух, который недавно сменил "Олимпик" на "Александрию", рассказал о работе с Висенте Гомесом и поведал, почему решил сменить команду.

— У тебя была возможность продолжить выступления в "Олимпике"?

— Да. И я был доволен, что нахожусь в этой команде. Была даже устная договоренность о продлении контракта. Но когда поступило предложение от "Александрии", отказаться было тяжело. Все-таки это первая шестерка, борьба за еврокубки, и финансовая сторона была не на последнем месте.

— С прежней командой вы расстались друзьями?

— Да. Все хорошо, мы поговорили, и в "Олимпике" меня поняли.

— Висенте Гомес просил тебя остаться?

— Да, но после того, как я таки принял приглашение "Александрии" тренер пожелал мне удачи и дальнейшего прогресса. Он прекрасный человек.

— В "Динамо" ты пересекался с этим испанским специалистом?

— Чуть-чуть, но мне этого хватило, чтобы понять, что это хороший специалист. Когда я играл в "Динамо" (U-19) Висенте тренировал дубль. Но несколько раз я привлекался к работе с командой U-21, даже дебютировал под его руководством.

— Приход Висенте Гомеса в "Олимпик" ты воспринял с радостью?

— С огромной (улыбается). Я знал его требования, его тренировки. Мне было комфортно с ним работать. Скажу больше, это один из лучших наставников, под руководством которого мне пришлось тренироваться. Висенте Гомес сильный тактик, стратег. Он умеет находить общий язык с футболистами. С ним можно говорить на любые темы. В "Олимпике" сейчас прекрасная атмосфера внутри коллектива. Уверен, что олимпийцы до последнего будут бороться за место в первой шестерке, главное хорошо укрепиться и качественно пройти сборы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) ФК Александрия Висенте Гомес Роман Вантух
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Команда №1

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...