Караваев: Тяжелее всего играть было против Роналду, Погба и Ибрагимовича

Полузащитник "Динамо" Александр Караваев, рассказал, с кого он брал пример, и против кого из топ-игроков было тяжелее всего играть на поле.

- Брали пример с кого-то из футболистов топ-клубов, действующих на вашей позиции? Возможно, что-то подглядывали для себя, а потом отрабатывали на тренировках?

- Всегда смотрел, как играет Лионель Месси. Причем интересовало все: как он передвигается по полю, как действует с мячом и без мяча, как бьет. Думаю, этот футболист является примером для всех. Он настоящий волшебник на поле. Также нравилась игра Дани Алвеша.

- А можете вспомнить оппонента, которому труднее всего было противостоять на поле?

- Конечно, это Криштиану Роналду. Он звезда мирового масштаба. Также очень трудно было действовать против Поля Погба и Златана Ибрагимовича.