  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Караваев: Тяжелее всего играть было против Роналду, Погба и Ибрагимовича
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Караваев: Тяжелее всего играть было против Роналду, Погба и Ибрагимовича

Премьер-лига
(1 голосов)

А лучшее хавбек старался перенимать у Лионеля Месси

Караваев: Тяжелее всего играть было против Роналду, Погба и Ибрагимовича
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Александр Караваев, рассказал, с кого он брал пример, и против кого из топ-игроков было тяжелее всего играть на поле.

- Брали пример с кого-то из футболистов топ-клубов, действующих на вашей позиции? Возможно, что-то подглядывали для себя, а потом отрабатывали на тренировках?

- Всегда смотрел, как играет Лионель Месси. Причем интересовало все: как он передвигается по полю, как действует с мячом и без мяча, как бьет. Думаю, этот футболист является примером для всех. Он настоящий волшебник на поле. Также нравилась игра Дани Алвеша.

- А можете вспомнить оппонента, которому труднее всего было противостоять на поле?

- Конечно, это Криштиану Роналду. Он звезда мирового масштаба. Также очень трудно было действовать против Поля Погба и Златана Ибрагимовича.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Александр Караваев Динамо (Киев) Дани Алвеш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...