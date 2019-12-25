Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жозе Боту: Из Португалии хотелось бы забрать в Шахтер Тиаго Данташа и Фабио Силву
Главный селекционер Шахтера рассказал о португальском рынке молодых талантов
Глава селекционной службы "Шахтера" Жозе Боту в интервью португальской прессе рассказал о том, кого бы из местных молодых талантов он мог бы выделить.
- Кого бы вы выделили из португальских молодых талантов, которые еще не настолько известны, но могут сделать большую карьеру?
- Из тех, кто еще не проявил себя в первых командах, я выделю двоих, которых бы мне очень хотелось забрать в "Шахтер" - это Тиаго Данташ ("Бенфика") и Фабио Силва ("Порту"). Это два игрока, у которых есть все, чтобы достичь вершины футбольного мира и отменно вписаться в стиль игры "Шахтера" (смеется).
- Что выделяет их, что вы настолько убеждены в их будущем?
- Они очень хороши технически и очень умны. Они не делают ставку на физическую готовность. Их главное оружие – футбольный ум и скорость принятия решений на поле. В игре "Шахтера" это очень важно.
- Но есть ли у "Шахтера" 125 миллионов евро на покупку Фабио Силвы?
- Да, однако это не является частью политики клуба – платить так много за одного игрока.
Новости по теме
- 12:06 Lifestyle Дайджест отпусков. Коноплянку кормят мясом в ОАЭ, Цыганков с таинственной девушкой на Бали. ФОТО
- 23:56 Lifestyle Маркос Антонио сыграл в благотворительном матче и поучаствовал в сборе еды нуждающимся
- 19:18 Украинские Два сбора в Турции и шесть спаррингов - стали известны планы Шахтера на зиму