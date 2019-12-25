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Жозе Боту: Из Португалии хотелось бы забрать в Шахтер Тиаго Данташа и Фабио Силву

Премьер-лига
(1 голосов)

Главный селекционер Шахтера рассказал о португальском рынке молодых талантов

Жозе Боту: Из Португалии хотелось бы забрать в Шахтер Тиаго Данташа и Фабио Силву
Новина українською

Глава селекционной службы "Шахтера" Жозе Боту в интервью португальской прессе рассказал о том, кого бы из местных молодых талантов он мог бы выделить.

- Кого бы вы выделили из португальских молодых талантов, которые еще не настолько известны, но могут сделать большую карьеру?

- Из тех, кто еще не проявил себя в первых командах, я выделю двоих, которых бы мне очень хотелось забрать в "Шахтер" - это Тиаго Данташ ("Бенфика") и Фабио Силва ("Порту"). Это два игрока, у которых есть все, чтобы достичь вершины футбольного мира и отменно вписаться в стиль игры "Шахтера" (смеется).

- Что выделяет их, что вы настолько убеждены в их будущем?

- Они очень хороши технически и очень умны. Они не делают ставку на физическую готовность. Их главное оружие – футбольный ум и скорость принятия решений на поле. В игре "Шахтера" это очень важно.

- Но есть ли у "Шахтера" 125 миллионов евро на покупку Фабио Силвы?

- Да, однако это не является частью политики клуба – платить так много за одного игрока.

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В статье: Шахтер (Донецк) Жозе Боту Фабио Силва Тиагу Данташ
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (1)
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v.grischuk (Винница)
25.12.2019 в 20:32
Может пусть Динамо перехватит их по бырику?! Школа же сильная, воспитают и заработают.
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