Рябоконь: Десна никого не боится. У нас такой менталитет - нам все равно, с кем играть

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь рассказал о том, какие принципы исповедует черниговская команда.

"Десна" — это команда, которая никого не боится. Это самое главное. У нас такой менталитет — нам все равно, с кем играть. Мы пытаемся навязать свою игру.

Когда это не получается и мы чувствуем, что кто-то сильнее нас, то в такой ситуации мы должны быть умнее и строить игру так, как это нам удобно", — сказал Рябоконь.

Напомним, что после осенней части сезона "Десна" с 33-мя очками расположилась на 4-м месте в турнирной таблице УПЛ.