Илья Путря признан лучшим игроком Мариуполя в декабре

ФК "Мариуполь" подвел итоги голосования за звание лучшего игрока декабря в составе главной команды.

По мнению посетителей официальных страниц ФК "Мариуполь" в Facebook и Instagram, лучшим футболистом ноября стал Илья Путря. За полузащитника азовцев проголосовали 62% респондентов.

Вторым стал Евгений Гальчук. Замкнул тройку Дмитрий Мишнев.

Напомним, что в декабре Илья сыграл за азовцев 2 матча, в которых забил 1 гол.