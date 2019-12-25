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Илья Путря признан лучшим игроком Мариуполя в декабре
Хавбек набрал 62% голосов
ФК "Мариуполь" подвел итоги голосования за звание лучшего игрока декабря в составе главной команды.
По мнению посетителей официальных страниц ФК "Мариуполь" в Facebook и Instagram, лучшим футболистом ноября стал Илья Путря. За полузащитника азовцев проголосовали 62% респондентов.
Вторым стал Евгений Гальчук. Замкнул тройку Дмитрий Мишнев.
Напомним, что в декабре Илья сыграл за азовцев 2 матча, в которых забил 1 гол.
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Источник:ФК Мариуполь
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