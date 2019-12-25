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Мариуполь определился с соперниками на первом турецком сборе
На первом сборе азовцы сыграют три спарринга
Стали известны соперники ФК "Мариуполь" на первом учебно-тренировочном сборе в Сиде (Турция), который продлится с 16-го по 28-е января.
На этом этапе подготовки азовцы проведут три спарринга.
20-го января подопечные Бабича сыграют с казахстанским "Кызылжаром", 24-го января попробуют свои силы в матче с чемпионом Беларуси "Динамо" (Брест), ну а 28-го января сойдутся с австрийским "Санкт-Пельтеном".
Напомним, что после осенней части сезона "Мариуполь" с 22 очками идет на 6-м месте в турнирной таблице УПЛ.
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