Жозе Боту: Бенфика не могла предложить мне столько в финансовом плане, как Шахтер

Глава селекционной службы "Шахтера" Жозе Боту рассказал о том, почему он решил перебраться из "Бенфики", где он работал раньше, в донецкий клуб.

"У меня было несколько причин на это, но мы не избежим той, к которой мы все стремимся в своей работе – улучшения финансовых условий. Именно такое предложение сделали мне в "Шахтере". Перед тем, как поговорить с ними, я слегка с подозрением относился к подобному проекту, так как имел представление о таких клубах: у них обычно не бывает крупных продуманных проектов, они используют деньги в качестве своего единственного аргумента. На самом деле, я был удивлен, потому что "Шахтер" представил мне очень интересный проект, основанный на идеях Паулу Фонсеки, и который также совпадал с моими взглядами на футбол.

Сейчас самое время прояснить еще одну вещь: я не ссорился ни с кем в "Бенфике". Наоборот, у меня прекрасные отношения с президентом клуба Луисом Филипе Виейрой. Когда я объяснил ему ситуацию и то, какое предложение получил, он прекрасно меня понял. Я также понимал, что такое предложение является нереальным для "Бенфики". Но Виейра еще общался со мной, хотя и понимал, что нам придется расстаться", - рассказал Боту в интервью O Jogo.

Напомним, что Боту возглавил селекционную службу "Шахтера" в июле 2018 года. До этого специалист работал в "Бенфике" на протяжении 10 лет.