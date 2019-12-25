Конопля: Считаю, что то, как наших детей учат играть в футбол - это большая ошибка

Полузащитник "Шахтера" Ефим Конопля, который выступает на правах аренды в "Десне", высказал свое мнение о подготовке молодых футболистов в Украине.

"Считаю, что то, как наших детей подготавливают к футболу, как учат играть — это большая ошибка. Много кто потом в 15-20 лет и в дальнейшей карьере боится ошибаться.

Для зарубежных тренеров ошибка — это просто технический брак, который можно исправить, отдав 10, 20, 30 передач. А когда на психологическом уровне ты не можешь раскрепоститься, не можешь позволить себе ничего лишнего на футбольном поле...

Ведь футбол — это игра, от которой нужно получать удовольствие и приносить удовольствие людям, которые его смотрят", — сказал Конопля.