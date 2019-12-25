  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Олимпик прекратил сотрудничество с защитником Егором Клименчуком
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпик прекратил сотрудничество с защитником Егором Клименчуком

Премьер-лига
(1 голосов)

Уже третий игрок покидает дончан

Олимпик прекратил сотрудничество с защитником Егором Клименчуком
Новина українською

Донецкий "Олимпик" прекратил сотрудничество с 22-летним защитником Егором Клименчуком.

Егор присоединился к "Олимпику" прошлой зимой. На его счету 9 сыгранных поединков за дончан в УПЛ, 4 из них - в текущем сезоне.

Напомним, что ранее команду покинули Геннадий Пасич и Роман Вантух, а Никита Кравченко пополнил состав "олимпийцев".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) Егор Клименчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Олимпик

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...