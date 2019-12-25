Олимпик прекратил сотрудничество с защитником Егором Клименчуком

Донецкий "Олимпик" прекратил сотрудничество с 22-летним защитником Егором Клименчуком.

Егор присоединился к "Олимпику" прошлой зимой. На его счету 9 сыгранных поединков за дончан в УПЛ, 4 из них - в текущем сезоне.

Напомним, что ранее команду покинули Геннадий Пасич и Роман Вантух, а Никита Кравченко пополнил состав "олимпийцев".