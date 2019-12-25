Мысак: В Карпатах ничего нового - часто и быстро все меняется

Экс-голкипер "Карпат" Роман Мысак, который сейчас защищает цвета "Руха", прокомментировал нынешнее положение дел у "зелено-белых".

"Карпаты" — не чужая мне команда. Слежу за их выступлениями, хотя и признаюсь: многих из нынешнего состава даже не знаю. Очень часто и быстро все меняется. Хотя, ничего нового. Это уже не первый год, болельщикам клуба не привыкать.

Почему такая ситуация? Ну, я и когда сам был в составе "зелено-белых" ставил себе такой вопрос. Ответить тогда было трудно, сейчас со стороны тем более. Не хочу сейчас что-то комментировать, ведь происходящее на внутренней кухне "Карпат" не знаю. Надеюсь, что в ближайшем будущем произойдут изменения к лучшему", — сказал Мысак.