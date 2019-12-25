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Мысак: В Карпатах ничего нового - часто и быстро все меняется

Премьер-лига
(1 голосов)

В Карпатах стабильное броуновское движение

Мысак: В Карпатах ничего нового - часто и быстро все меняется
Новина українською

Экс-голкипер "Карпат" Роман Мысак, который сейчас защищает цвета "Руха", прокомментировал нынешнее положение дел у "зелено-белых".

"Карпаты" — не чужая мне команда. Слежу за их выступлениями, хотя и признаюсь: многих из нынешнего состава даже не знаю. Очень часто и быстро все меняется. Хотя, ничего нового. Это уже не первый год, болельщикам клуба не привыкать.

Почему такая ситуация? Ну, я и когда сам был в составе "зелено-белых" ставил себе такой вопрос. Ответить тогда было трудно, сейчас со стороны тем более. Не хочу сейчас что-то комментировать, ведь происходящее на внутренней кухне "Карпат" не знаю. Надеюсь, что в ближайшем будущем произойдут изменения к лучшему", — сказал Мысак.

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В статье: Роман Мысак Рух (Львов) Карпаты (Львов)
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Источник:
galinfo

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Комментарии (2)
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Казантюк (Александрия)
25.12.2019 в 23:45
Положение дел Карпат? Да я и не знаю про ихнего состава. Не хочу ничего комментировать. Надеюсь будет лучше. Обо всем и не о чем.
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Sandra777 (Львів)
25.12.2019 в 23:15
Ростік що буде якщо команда в 1 лігу вилетить ??? Думаєш тобі це подарують ???не можеш звали вже
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