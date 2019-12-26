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Донецкий клуб продлил контракты с двумя полузащитниками

Премьер-лига
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Евгений Пасич остается

Донецкий клуб продлил контракты с двумя полузащитниками
Новина українською

Двое ключевых футболистов донецкого клуба подписались под новыми контрактами с "Олимпиком".

Полузащитники Сергей Политыло и Евгений Пасич теперь еще на 1,5 года связаны с донецким клубом по трудовому соглашению. Именно на такой срок рассчитаны новые контракты футболистов.

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Сергей Политыло пришел в команду в сентябре 2018 года и сразу стал одним из ее лидеров. В этом сезоне в активе футболиста 17 матчей, 3 забитых мяча и 1 ассист.

Евгений Пасич присоединился к донецкой команде в феврале 2018 года. В этом сезоне на счету футболиста 14 поединков, в которых он сумел отличиться 1 забитым голом и 1 результативной передачей.

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В статье: Сергей Политыло Олимпик (Донецк) УПЛ контракт Евгений Пасич соглашение
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Источник:
ФК Олімпік

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