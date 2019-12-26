Премьер-лига
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В УПЛ назвали лучшего тренера декабря
Яркую концовку года выдали луганчане
Лучшим наставником украинской Премьер-лиги в декабре стал наставник "Зари" - Виктор Скрипник. За него отдали 58% голосов.
Напомним, что в последнем месяце года в чемпионате "Заря" обыграла "Динамо" (2:1) и уступила "Шахтеру" (1:2).
На втором месте главный тренер "Десны" Александр Рябоконь с 21%, третий – Александр Бабич из "Мариуполя" с 11%.
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Источник:УПЛ
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Комментарии (1)
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Sandra777 (Львів)
26.12.2019 в 16:39
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