В УПЛ назвали лучшего тренера декабря

Лучшим наставником украинской Премьер-лиги в декабре стал наставник "Зари" - Виктор Скрипник. За него отдали 58% голосов.

Напомним, что в последнем месяце года в чемпионате "Заря" обыграла "Динамо" (2:1) и уступила "Шахтеру" (1:2).

На втором месте главный тренер "Десны" Александр Рябоконь с 21%, третий – Александр Бабич из "Мариуполя" с 11%.