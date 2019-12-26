Бущан: Многие игроки в Динамо читают, просто об этом никто не говорит

Вратарь "Динамо" Георгий Бущан рассказал о околофутбольных вещах – здоровом питании, режиме, свободном времени и увлечениях.

- Вы всегда уделяете внимание СМИ. С футболистами работают в клубе или вы сами понимаете, что нужно давать интервью?

- Мы сами должны осознавать, что это часть нашей работы и мы не должны быть закрытыми перед болельщиками. После матчей стараюсь давать интервью. Это правильно. Особенно когда нужно объяснить, что произошло. Интервью - связь с болельщиками, мы должны быть открытыми для них.

- У Месси самая нелюбимая часть работы - интервью. А у вас какая?

- Тоже интервью (смеется). Но Месси может отказывать (улыбается). О нем и так говорят постоянно.

- Большую часть времени у вас занимает футбол, а чем занимаетесь в свободное время?

- Быт - элементарно за коммунальные услуги заплатить, в детсад съездить за ребенком. Как правило, все дела остаются на выходной день. Свободного времени уже не остается и не отдыхаешь полноценно. Но мы должны оставаться профессионалами и выполнять свою работу при любых обстоятельствах.

- Следите за своим питанием и режимом сна?

- Да, у меня есть диетолог, которая разрабатывает рацион согласно результатам анализов, которые определяют, каких питательных веществ не хватает в организме. Также это питание подстроено под заезды на базу, игры, тренировки. Стараюсь этого питания придерживаться. Что касается режима сна, то до 12 ночи засыпаю и в 8 утра подъем. Утром делаю упражнения для пресса, затем завтракаю. Живу по такому расписанию.

- Из чего состоит ваш рацион питания?

- Со здоровой пищи. Все самое калорийное съедается до трех часов дня, потому что потом по моей структуре тела все лишнее накапливается. Ничего сверхъестественного в питании нет, нужно есть пять раз в день и стараться не употреблять вредную пищу и напитки. У меня есть проблемы с процентом жира. А с возрастом контролировать вес тяжелее, поэтому мне пришлось обратиться к диетологу.

- Как вас кормят на базе "Динамо"?

- Очень вкусно готовят. Не могу пожаловаться на то, что чего-то не хватает. Наоборот, все, что мне нужно, все есть на базе.

- Как подпитывать себя интеллектуально?

- Читаю книги. Пытаюсь дочитать роман колумбийского писателя Габриэля Гарсии Маркеса "Сто лет одиночества" и роман австралийского писателя Грегори Дэвида Робертса "Шантарам". Также смотрю познавательные документальные сериалы. Очень важно футболистам развиваться и интеллектуально, так как на поле нужно думать. Чтение и развитие мышления помогает быстрее принимать решения на поле.

- Какая самая любимая книга?

- Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Моя мама не смогла ее прочитать, но я ее прочитал во время сборов и очень впечатлен.

- Что можно найти у вас на книжной полке?

- "Гордость и предубеждение" Джейн Остин, "Мертвые души" Николая Гоголя, "Преступление и наказание" Федора Достоевского, "Шагреневая кожа" Оноре де Бальзака, "Все в твоих руках" Александра Шовковского и другие.

- С кем в команде можно обсудить прочитанное?

- С Сергеем Сидорчуком, Артемом Шабановым, Никитой Бурдой. Многие читают в команде, просто об этом никто не говорит.

- А как обстоит дело с изучением иностранных языков?

- Стараюсь учить английский самостоятельно. У меня был репетитор по английскому. Плюс, хотел пойти на курсы, но не смогли мне подобрать график, поскольку нахожусь в постоянных разъездах. Во второй половине отпуска, думаю, найдется время и для английского.

- Динамовские иностранцы отмечают, что мало кто из украинцев в ​​команде знает английский язык. Как у вас складывается коммуникация?

- Очень хорошо. Только было бы желание. Соль немного разговаривает и все понимает, Родригес и Де Пена также, Кадири меньше всех понимает, Кадар все прекрасно понимает, просто притворяется (смеется). Наши ребята, которые поехали в другие чемпионаты границу, говорят, что ты должен изучать язык страны, в которой находишься и подстроиться под реалии. Во Франции нужно учить французский, в Испании - испанский и так далее. Но знать английский должен каждый. У наших иностранцев в контракте прописано, что за определенный период они должны изучить или русский или украинский. Большинство этого правила не придерживаются.

- "Динамо" активно участвует в социальных мероприятиях. Чувствуете связь с болельщиками?

- У нас лучшие болельщики в мире. Мы были в интернате - таким детям нужна помощь, потому что им с детства уже нелегко все дается. Такие акции нужны. Плюс, есть чат некоторых болельщиков и футболистов "Динамо". Поэтому, когда нужна помощь, мы всегда стараемся помочь. Болельщики тратят свои деньги, время, чтобы поддержать нас на стадионе. И так же мы должны уделять время болельщикам.