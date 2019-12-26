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Защитник Зари признан лучшим игроком УПЛ в декабре
Поздравления принимает Богдан Михайличенко
Украинская Премьер-лига подвела итоги голосования на звание лучшего игрока Лиги в декабре.
По мнению болельщиков, лучшим был защитник "Зари" Богдан Михайличенко, который набрал 38% голосов.
На втором и третьем местах расположились динамовец Артем Беседин (30%) и азовец Джойским Дава (17%).
Менее 10% в голосовании также набрали Виктор Цыганков ("Динамо"), Исмаили и Жуниор Мораес (оба - "Шахтер"), Максим Третьяков ("Александрия") и Александр Филиппов ("Десна").
Напомним, что в декабре Михайличенко сыграл в УПЛ два матча, в которых забил гол и отдал асист.