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Защитник Зари признан лучшим игроком УПЛ в декабре

Премьер-лига
(1 голосов)

Поздравления принимает Богдан Михайличенко

Защитник Зари признан лучшим игроком УПЛ в декабре
Новина українською

Украинская Премьер-лига подвела итоги голосования на звание лучшего игрока Лиги в декабре.

По мнению болельщиков, лучшим был защитник "Зари" Богдан Михайличенко, который набрал 38% голосов.

На втором и третьем местах расположились динамовец Артем Беседин (30%) и азовец Джойским Дава (17%).

Менее 10% в голосовании также набрали Виктор Цыганков ("Динамо"), Исмаили и Жуниор Мораес (оба - "Шахтер"), Максим Третьяков ("Александрия") и Александр Филиппов ("Десна").

Напомним, что в декабре Михайличенко сыграл в УПЛ два матча, в которых забил гол и отдал асист.

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В статье: Заря (Луганск) Богдан Михайличенко
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Комментарии (2)
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dago52
26.12.2019 в 19:18
Бетс2К. к о м (Ввести в Гугле) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации.
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аалекс ( Крым)
26.12.2019 в 18:42
Михайличенко здорово смотрелся, ну а по Беседину - это даже не смешно.
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