Защитник Зари признан лучшим игроком УПЛ в декабре

Украинская Премьер-лига подвела итоги голосования на звание лучшего игрока Лиги в декабре.

По мнению болельщиков, лучшим был защитник "Зари" Богдан Михайличенко, который набрал 38% голосов.

На втором и третьем местах расположились динамовец Артем Беседин (30%) и азовец Джойским Дава (17%).

Менее 10% в голосовании также набрали Виктор Цыганков ("Динамо"), Исмаили и Жуниор Мораес (оба - "Шахтер"), Максим Третьяков ("Александрия") и Александр Филиппов ("Десна").

Напомним, что в декабре Михайличенко сыграл в УПЛ два матча, в которых забил гол и отдал асист.