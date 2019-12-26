Санин: Задачи-максимум для Мариуполя - третье место в УПЛ и финал Кубка

Первый вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин подвел итоги уходящего года и рассказал о задачах команды на текущий сезон.

— Завершается 2019-й год. В последнем календарном матче ФК "Мариуполь" обыграл "Олимпик" и поднялся на 6-е место — ребята в хорошем настроении уехали в отпуск. А у Вас какое настроение? Каким получился этот год?

— Специфика футбольного сезона такова, что он охватывает сразу два года. Поэтому подводя итоги календарного года, логично вспомнить весеннюю часть минувшего сезона и осеннюю часть нынешнего. Так вот, если посмотреть на первую часть года, то команда повторила свое лучшее достижение, заняв по итогам сезона 2018/19 в Чемпионате Украины 4-е место. Это очень хороший показатель! Команда второй сезон подряд вошла в первую шестерку лучших команд Украины, и второй сезон подряд квалифицировалась в Лигу Европы УЕФА. Это тоже серьезный показатель нашего прогресса. Особенно, если вспомнить, что мы только недавно вышли из Первой Лиги.

Если вспоминать наш евросезон, то мы получили очень серьезный шквал критики. Но давайте реально взглянем на эту ситуацию. Нам с нашим "счастьем" достался самый серьезный соперник из всех возможных — голландский "АЗ". Эта команда сейчас борется за золото в достаточно сильном чемпионате Голландии и обыграла на днях "Аякс". В Лиге Европы голландцы на равных бились с "Манчестер Юнайтед" и разгромили чемпиона Казахстана. Это очень сильная команда. И вот нам "повезло", что в 3-м квалификационном раунде нам пришлось сражаться с соперником, который нас превосходит по всем компонентам. В этом мы убедились не только на футбольном поле, но и, когда изучили их инфраструктуру. Мы поняли, куда нам надо двигаться и взяли их бизнес-модель за основу. Они работают со своими воспитанниками на перспективу — мы также стараемся развиваться в этом направлении.

— Как Вы оцениваете выступление команды в осенней части?

— У нас есть две задачи. Задача-минимум — команда должна быть в первой "шестерке". По итогам первой половины сезона она выполнена. Но есть задача-максимум — это третье место. Здесь мы пока не дотягиваем.

— 18-го декабря в Киеве прошла жеребьевка четвертьфиналов Кубка Украины. "Мариуполю" попался довольно интересный соперник — "Альянс" из Липовой Долины (Сумская область)…

— Да, интересная команда. "Альянс" достаточно сильно ассоциирован с Мариуполем. Тренирует это команду Юрий Ярошенко, который оставил заметный след в нашем городе и Клубе. Есть также ребята, которые прошли нашу школу. Недооценки соперника не будет — если команда из Второй лиги дошла до четвертьфинала, то это показатель того, что она может играть в хороший футбол и добиваться результата в конкретном матче. Но уверен, наша команда серьезно подготовиться к этому матчу, и выйдет в полуфинал. Конечная наша цель в Кубке — это финал.