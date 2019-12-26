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Рябоконь: Десну не надо сильно усиливать. Возможно, 2-3 человека - свежая кровь

Премьер-лига
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Черниговский клуб не будет активничать на зимнем трансферном рынке

Рябоконь: Десну не надо сильно усиливать. Возможно, 2-3 человека - свежая кровь
Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь заявил о том, что клуб этой зимой не будет вести агрессивную трансферную кампанию.

"Я думаю, что нашу команду не надо очень усиливать. Ни в коем случае нельзя расшатывать эти атмосферу и состав.

Возможно, 2-3 человека — свежая кровь. Возможно, 2-3 человека придут, но не больше, никаких просмотров.

Всегда очень много каких-то предложений, каких-то легионеров. Но мы этого делать не будем.

Если будем брать кого-то, то футболистов, которых все знают, сильных футболистов. Все остальное — это потеря времени. У нас остался костяк с Первой лиги, я в них уверен на 100%", - сказал Рябоконь.

Напомним, что после осенней части сезона "Десна" с 33-мя очками расположилась на 4-м месте в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь
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