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Заря ведет переговоры с игроком сборной Польши

Премьер-лига
(1 голосов)

И это не Томаш Кендзера

Заря ведет переговоры с игроком сборной Польши
Новина українською

Луганскую "Зарю" зимой может пополнить игрок сборной Польши, сообщает сайт болельщиков луганской команды.

По информации источника, футболист выступает в чемпионате Польши и играет за сборную своей страны. Игрок и его представители уже контактируют с луганчанами относительно трансфера.

Также данную информацию косвенно подтвердил и генеральный директор луганчан Сергей Рафаилов:

"Мы провели предварительные переговоры. Согласовано, что приедет на просмотр три человека. Плюс, возможно ещё с двумя мы подпишем контракты. На протяжении определённого периода времени за ними наблюдали наши тренеры. Селекционерам пришлось посмотреть и переработать несколько десятков игроков, которых нам рекомендовали или же мы сами смотрели на те позиции, которые нам необходимы. Это неизвестные, достаточно молодые футболисты. Да, они выделяются в тех чемпионатах, где играют. Многие из них – сборники своих стран", - сказал Рафаилов.

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов
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Источник:
.zarya.lg.ua

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Комментарии (4)
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oda1979 (Запорожье)
26.12.2019 в 20:44
Левандовский???
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0
0
Lion Killer (Львів)
26.12.2019 в 20:12
А, може, Романчук?
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+1
0
SteFF (Харьков)
26.12.2019 в 19:47
на самом деле за сборную Польши за последние пару лет сыграли с десяток представителей местного чемпионата. Поэтому отметаем тех, кому за 30 и остаются: Доминик Фурман, Камил Йозвяк, Пшемыслав Франковски, Рафал Куржава, Рафал Вольски, ну и наш Тарас Романчук, который с паспортом. поставил бы на предпоследнего...
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0
0
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Hugo64 (PARIS)
26.12.2019 в 19:36
ЭХ замена вместо тымчика русина леднева--
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0
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