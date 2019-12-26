Заря ведет переговоры с игроком сборной Польши

Луганскую "Зарю" зимой может пополнить игрок сборной Польши, сообщает сайт болельщиков луганской команды.

По информации источника, футболист выступает в чемпионате Польши и играет за сборную своей страны. Игрок и его представители уже контактируют с луганчанами относительно трансфера.

Также данную информацию косвенно подтвердил и генеральный директор луганчан Сергей Рафаилов:

"Мы провели предварительные переговоры. Согласовано, что приедет на просмотр три человека. Плюс, возможно ещё с двумя мы подпишем контракты. На протяжении определённого периода времени за ними наблюдали наши тренеры. Селекционерам пришлось посмотреть и переработать несколько десятков игроков, которых нам рекомендовали или же мы сами смотрели на те позиции, которые нам необходимы. Это неизвестные, достаточно молодые футболисты. Да, они выделяются в тех чемпионатах, где играют. Многие из них – сборники своих стран", - сказал Рафаилов.