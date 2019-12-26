Олимпик предлагает болельщикам выбрать лучшего игрока команды осенней части нынешнего сезона

Донецкий "Олимпик" объявил о начале голосования за лучшего футболиста первой части текущего сезона.

Номинантов на награду клуб не выдвинул. Среди кандидатов – каждый из игроков команды.

Для того, чтобы проголосовать за своего фаворита, болельщикам нужно в официальных аккаунтах клуба в соцсетях (фейсбук и инстаграм) оставить имя и фамилию футболиста в комментариях.

Победитель будет объявлен 31 декабря.