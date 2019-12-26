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Олимпик предлагает болельщикам выбрать лучшего игрока команды осенней части нынешнего сезона

Премьер-лига
(1 голосов)

Голосование проходит в соцсетях

Олимпик предлагает болельщикам выбрать лучшего игрока команды осенней части нынешнего сезона
Новина українською

Донецкий "Олимпик" объявил о начале голосования за лучшего футболиста первой части текущего сезона.

Номинантов на награду клуб не выдвинул. Среди кандидатов – каждый из игроков команды.

Для того, чтобы проголосовать за своего фаворита, болельщикам нужно в официальных аккаунтах клуба в соцсетях (фейсбук и инстаграм) оставить имя и фамилию футболиста в комментариях.

Победитель будет объявлен 31 декабря.

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В статье: Олимпик (Донецк)
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Источник:
ФК Олимпик

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