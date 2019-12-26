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Фомин: Если бы запахло дракой, позвал бы Игоря Тищенко. Его одного, больше никого не надо

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард Мариуполя прошелся по персоналиям азовцев

Фомин: Если бы запахло дракой, позвал бы Игоря Тищенко. Его одного, больше никого не надо
Новина українською

Нападающий "Ильичевца" Руслан Фомин рассказал о том, кто в команде самый умный, с кем бы пошел в драку, а также о том, кто смог бы усилить "Ливерпуль".

"Кто самый умный в "Мариуполе"? У меня два варианта. Тища (Игорь Тищенко) и, наверное, отметил бы Худжа (Рустам Худжамов). Вратарь – понятно. Он много книг читает, я же с ним живу и знаю, сколько он читает. Он же – главный по юмору.

Кого бы позвал из одноклубников, если бы запахло дракой? Игоря Тищенко. Его одного, больше никого не надо.

Кого бы посоветовал Клоппу в "Ливерпуль"? Вакулу, он бы по стилю подходил бы ему. Тища напоминает Милнера. И может быть предложил бы Яву (Сергея Яворского) – он украинский ван Дейк. Ну, просто что ван Дейк бежит чуть быстрее", - сказал Фомин.

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В статье: ФК Мариуполь Сергей Яворский Игорь Тищенко Руслан Фомин Рустам Худжамов Владислав Вакула
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (1)
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Кююмалайнен (Київ)
26.12.2019 в 20:52
Тища... Худжа... Ява...
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