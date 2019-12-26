Фомин: Если бы запахло дракой, позвал бы Игоря Тищенко. Его одного, больше никого не надо

Нападающий "Ильичевца" Руслан Фомин рассказал о том, кто в команде самый умный, с кем бы пошел в драку, а также о том, кто смог бы усилить "Ливерпуль".

"Кто самый умный в "Мариуполе"? У меня два варианта. Тища (Игорь Тищенко) и, наверное, отметил бы Худжа (Рустам Худжамов). Вратарь – понятно. Он много книг читает, я же с ним живу и знаю, сколько он читает. Он же – главный по юмору.

Кого бы позвал из одноклубников, если бы запахло дракой? Игоря Тищенко. Его одного, больше никого не надо.

Кого бы посоветовал Клоппу в "Ливерпуль"? Вакулу, он бы по стилю подходил бы ему. Тища напоминает Милнера. И может быть предложил бы Яву (Сергея Яворского) – он украинский ван Дейк. Ну, просто что ван Дейк бежит чуть быстрее", - сказал Фомин.