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Рябоконь: У тренера чемодан всегда должен быть собран, все очень быстро меняется
За свое место в Десне тренер не переживает
Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь рассказал, что не боится потерять свое место в черниговском клубе.
"У тренера чемодан всегда должен быть собран. Все очень быстро меняется. Любой матч может поменять отношение к тебе со стороны болельщиков, руководства. Какой-то конфликт может произойти внутри коллектива. Поэтому надо быть к этому готовым. Вчера ты был интересен всем, а сегодня твоя команда проиграла. Поэтому нужно к этому спокойно относиться.
Мне всегда казалось, что ко мне есть доверие со стороны руководства клуба. Это подтверждается тем, что я здесь уже практически 7 лет. Редко увидишь, чтобы так долго работал тренер. Наверное, уважают мою работу. Я не переживал, что кто-то придет и займет мое место. Это не так просто, как кажется со стороны", — сказал Рябоконь.
Напомним, что после осенней части сезона "Десна" с 33-мя очками расположилась на 4-м месте в турнирной таблице УПЛ.