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Леднев: Секс в день игры? Нереально...
Хавбек приоткрыл завесу личной жизни
Полузащитник "Зари" Богдан Леднев, права на которого принадлежат "Динамо", в интервью журналу "Футбол" ответил на несколько личных вопросов.
— Сергей Рафаилов сказал, что не допустит, дабы геи попали в "Зарю". Как бы вы отреагировали, если бы в команде был гей?
— Мне трудно представить такую ситуацию. Но каждый выбирает свой путь в жизни.
— Юрченко не рассказывал — встречал ли он геев в "Байере"? Германия кишит ими...
— На эту тему мы не говорили.
— Вы когда-нибудь занимались сексом в день игры?
— Это нереально. Мы же постоянно на заезде.
— Секс лучше футбола?
— Разные чувства.
— Икарди сказал, что не занимается сексом с супругой после проигранных матчей. А вы со своей девушкой Марией?
— Тоже нет (смеется).
— Вы пять лет с ней вместе. Она, наверное, уже хочет свадьбы.
— Конечно, хочет. У всех "давка" наступает после стольких лет вместе. Мы в "Заре", когда собираемся после отпуска, травим друг друга — мол, никто там втихаря не окольцевался?
— Сами-то думаете об этом?
— Нужно встать на ноги.
— Как вы познакомились?
— Это было еще в Днепре. Познакомились в юношеском возрасте через соцсети, и до сих пор любим друг друга.