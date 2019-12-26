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Леднев: Секс в день игры? Нереально...

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Хавбек приоткрыл завесу личной жизни

Леднев: Секс в день игры? Нереально...
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Полузащитник "Зари" Богдан Леднев, права на которого принадлежат "Динамо", в интервью журналу "Футбол" ответил на несколько личных вопросов.

— Сергей Рафаилов сказал, что не допустит, дабы геи попали в "Зарю". Как бы вы отреагировали, если бы в команде был гей?

— Мне трудно представить такую ситуацию. Но каждый выбирает свой путь в жизни.

— Юрченко не рассказывал — встречал ли он геев в "Байере"? Германия кишит ими...

— На эту тему мы не говорили.

— Вы когда-нибудь занимались сексом в день игры?

— Это нереально. Мы же постоянно на заезде.

— Секс лучше футбола?

— Разные чувства.

— Икарди сказал, что не занимается сексом с супругой после проигранных матчей. А вы со своей девушкой Марией?

— Тоже нет (смеется).

— Вы пять лет с ней вместе. Она, наверное, уже хочет свадьбы.

— Конечно, хочет. У всех "давка" наступает после стольких лет вместе. Мы в "Заре", когда собираемся после отпуска, травим друг друга — мол, никто там втихаря не окольцевался?

— Сами-то думаете об этом?

— Нужно встать на ноги.

— Как вы познакомились?

— Это было еще в Днепре. Познакомились в юношеском возрасте через соцсети, и до сих пор любим друг друга.

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В статье: Заря (Луганск) Богдан Леднев
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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