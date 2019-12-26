Габовда: Выезжаешь на тренировку, а весь Симферополь перекрыт непонятными зелеными человечками

Бывший-защитник "Таврии" Юрий Габовда рассказал, как он покидал Крым с началом российской оккупации полуострова.

"Период Олега Лужного в "Таврии" был очень классный. 2012-2013 годы. В конце 2013-начале 2014 годов как раз все началось, я в этот период и уехал. Как только все началось, я буквально через неделю покинул "Таврию".

У меня оставалось 1,5 года контракта. Это было по ходу сезона, команда как раз на зимние сборы в Турцию собиралась. Я тогда остался в Симферополе, мы поговорили с агентами и клубом, чтобы меня отпустили. Подписали бумагу, по которой они обязались выплатить мне определенную сумму. Пожали руки и я поехал домой.

Не хотел находиться там в такое время. В один прекрасный день ты выезжаешь на тренировку, а весь город перекрыт непонятными зелеными человечками. Вертолеты летали над тобой туда-сюда, паника какая-то была. Я собрал вещи и поехал домой, страшно было", — сказал Габовда.