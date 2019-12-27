Вице-президент Мариуполя: Мы где-то сдали в результатах, но это разбег перед прыжком

Вице-президент ФК "Мариуполь" Андрей Санин ответил на вопрос о тяжелом входе главной команды в чемпионат Украинской Премьер-лиги и постоянную потерю очков.

"Летом мы потеряли ряд сильных игроков, которые во многих матчах тянули нашу команду. Зубков и Игнатенко стали игроками сильнейшей команды Венгрии - "Ференцвароша". Посмотрите, как там сейчас Саша сверкает! От нас ушли в "Шахтер" Пихаленок, Борячук, Сикан. Эти потери ослабили нашу команду.

И можно сказать, что нынешний "Мариуполь" - это не совсем та команда, которая завершала прошлый сезон. Но я бы посмотрел на это под другим углом. Воспитание этих ребят - это показатель эффективной работы тренерского штаба Александра Бабича".

Вице-президент клуба отметил, что в ФК "Мариуполь" приходят молодые игроки, которые благодаря инфраструктуре и тренерам раскрываются, прогрессируют и выходят на более высокий уровень.

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"Три чемпиона мира в категории U-20: Витя Корниенко, Макс Чех, Алексей Кащук, а также 21-летний Дима Топалов, - перечисляет Санин. - Это перспективные ребята и мы в них видим шикарный потенциал. Однако есть одно «но». Это их возраст. Молодежный и взрослый футбол - это две большие разницы. Молодые свойственна нестабильность, поэтому были хорошие матчи в их исполнении, а были и такие игры, в которых они не дотягивали до своего уровня. И во многом из-за этого нестабильность мы недобрали около 5-8 очков. Это не вина ребят (они - молодцы), а потому, что мы делаем ставку на молодежь. Уверен, вскоре эти молодые ребята станут таким крепким нашим костяком".

Прогрессирует, как видит вице-президент, и молодежь самого футбольного клуба.

"Посмотрите 21-летний Илья Путря в двух заключительных матчах забил два гола. Это воспитанник нашего футбола, - гордится Санин. - Также в нашу команду уже стучат игроки нашего дубля 20-летний Никита Петерман и 19-летний Андрей Выскребенцев. Есть еще ряд интересных ребят из дубля, которых мы возьмем на учебно-тренировочные сборы. Фамилии пока называть не буду (чтобы они раньше времени не обрадовались), но поверьте, у нас подрастает серьезное изменение. Да, мы где-то сдали в результатах, но это разбег перед прыжком".