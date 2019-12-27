Премьер-лига
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Из Олимпика ушел защитник
По взаимному согласию
Донецкий клуб "Олимпик" расстался с футболистом. Защитник Иван Трубочкин разорвал контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.
Иван, экс-игрок молодежной сборной Украины, присоединился к донецкой команде в июле 2019 года.
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26-летний футболист сыграл за "олимпийцев" 3 матча в осенней части чемпионата.
Стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, 400 000 евро.
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Источник:ФК Олімпік
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