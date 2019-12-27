  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Из Олимпика ушел защитник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Из Олимпика ушел защитник

Премьер-лига
(1 голосов)

По взаимному согласию

Из Олимпика ушел защитник
Новина українською

Донецкий клуб "Олимпик" расстался с футболистом. Защитник Иван Трубочкин разорвал контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.

Иван, экс-игрок молодежной сборной Украины, присоединился к донецкой команде в июле 2019 года.

Читайте такжеДинамо - Олимпик 1:1. Видеообзор матча

26-летний футболист сыграл за "олимпийцев" 3 матча в осенней части чемпионата.

Стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, 400 000 евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Иван Трубочкин Олимпик (Донецк) УПЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Олімпік

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...