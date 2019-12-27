Динамо теперь – серая масса, пула все еще нет. Главные разочарования первой части сезона в УПЛ

Летне-осенне-зимняя часть сезона в украинской Премьер-лиге завершилась, и самое время подвести промежуточные итоги главного футбольного турнира Украины. Хотя уровень футбола в Украине за последние пять лет катастрофически упал, перед началом каждого сезона болельщики ждут ярких, зрелищных матчей, бескомпромиссной борьбы, интриги в борьбе за чемпионство, еврокубки и выживание. К сожалению, эти ожидания редко сбываются, а пространство заполняется разочарованиями. Сегодня поговорим о самых больших из тех, что мы пережили в течение первой половины сезона.

"Динамо"

В начале каждого сезона перед "Динамо" стоит задача попасть в групповой этап Лиги чемпионов, выиграть чемпионат и Кубок Украины. Особые надежды были перед началом текущего футбольного года: продлен контракт с Хацкевичем, хорошо знавшим команду, молодежь киевлян возмужала и набралась опыта в прошлом сезоне, были сделаны точечные усиления (Караваев, Родригес, Кадири), восстановился от травм Соль. Казалось, есть все предпосылки для успешной игры в новом сезоне. Начали "динамовцы" неплохо, выиграв Суперкубок Украины и первые два матча УПЛ. Далее было поражение в чемпионате от "Шахтера" и вылет из Лиги чемпионов от "Брюгге" и, как следствие, увольнение Хацкевича.

Суркис не рискнул пригласить иностранного тренера и назначил очередного коуча с "динамовским сердцем" – Алексея Михайличенко. Ожидаемого эффекта смена тренера не дала, произошел провал на всех фронтах – невыход из посредственной группы ЛЕ и хоть и второе место в УПЛ, но с 14-очковым отставанием от "Шахтера" и борьбой не из "горняками", а с "Зарей", "Александрией" и "Десной". Киевляне опустились до уровня, который еще вчера все называли "серой массой". Иначе, как провалом, полным "дном" и катастрофой это назвать нельзя.

Чемпионы мира

Прошлым летом сборная Украины U-20 стала чемпионом мира в своей возрастной категории. На новоиспеченных чемпионов мира сразу возлагались большие надежды болельщиков. Тем более, есть примеры, когда футболисты такого же возраста уже зажигают в Европе (чего стоит хотя бы Холанд). Однако ни один из игроков пока не сумел ярко проявить себя во взрослом футболе. Среди игроков "Динамо" наилучше себя зарекомендовал Денис Попов, успел сыграть шесть матчей в чемпионате, три в Лиге Европы и один в Кубке Украины, где отметился победным голом в ворота "Шахтера". Цитаишвили играл преимущественно за молодежную команду киевлян и лишь дважды выходил на замену в УПЛ, голкипер Кучерук – исключительно за молодежную команду. Еще два игрока "Динамо" (Булеца и Супряга) отправились набираться опыта в "Днепр-1", где они не сумели проявить себя в полной мере. Обладатель "Серебряного мяча" ЧМ-2019 – Сергей Булеца в большинстве матчей был заменен или выходил на замену. В 16-и матчах отметился одним голом. Владислав Супряга тоже не стал твердым игроком основы, в 13-и матчах отличившись тремя забитыми голами.

"Шахтер" в своем составе оставил только двух чемпионов мира. Речь про капитана той команды – защитника Валерия Бондаря и обладателя "Серебряной бутсы" ЧМ-2019 Данила Сикана. Бондарь сыграл семь матчей, забил один гол, Сикан три раза выходил на замену, результативными действиями не отличался.

Максим Чех, Виктор Корниенко, Алексей Кащук отправились покорять "Мариуполь", однако ни один из них не стал там ключевым игроком. Как и Юхим Конопля, который в "Десне" проиграл конкуренцию на позиции правого защитника капитану черниговцев – Денису Фаворову.

Александр Сафронов большинство матчей сыграл в основе "Днепра-1", Олег Веремеенко сыграл шесть матчей за "Карпаты", Николай Мусолитин является основным в перволиговом "Черноморце", Кирилл Дрышлюк и Денис Устименко почти не играли в основном составе "Александрии", Игорь Снурицин сыграл лишь шесть матчей в "Олимпике", Дмитрий Резник сыграл шесть матчей за "Ворсклу".

На фоне того, что на одного из участников ЧМ-2019 – Холанда охотятся "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", "Боруссия" Д, РБ "Лейпциг", "Реал" и Милан, выступления украинских чемпионов не удовлетворяют болельщиков.

Отсутствие телевизионного пула

Едва ли не каждый сезон УПЛ начинается со скандалов, связанных с трансляциями матчей чемпионата. Традиционно за права борются группа телеканалов "Украина" ("Футбол 1", "Футбол 2") и группа "1+1" ("2+2" и "УНИАН"). Несмотря на то, что клубы официально не обладают правами на показ матчей, именно они продают эти права телеканалам. Большие надежды на объединенного пула были связаны с избранием нового президента УПЛ – Томаса Гримма. Однако швейцарцу, как и его предшественникам, не удалось найти общего языка с клубами. Игорь Суркис принципиально не соглашается на трансляцию матчей его команды на телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2". Гендиректор "Зари" заявляет о большей финансовой выгоде от трансляции на "плюсах". "Карпаты" перед началом текущего сезона перешли с "Футболов" на "плюсы".

Интерес к футболу в Украине значительно упал, хотя рейтинги трансляций матчей УПЛ в Интернете довольно высоки. Это у ТВ проблемы то с комментаторами, то с качеством картинки, то вообще с выбором транслятора ( "плюсы" на "2+2" оставили только матчи "Динамо", а остальное транслируют на менее рейтинговом "УНИАН"). Создание телепула могло бы в перспективе принести клубам больше денег, в том числе путем продажи прав на трансляции матчей за границу. Но пока централизация медиаправ и создание телепула – задача уже нового президента УПЛ, поскольку полномочия Гримма заканчиваются в апреле.

"Ворскла"

Еще год назад "Ворскла" выступала на групповом этапе Лиги Европы, а сейчас только в последнем туре смогла подняться с последнего места турнирной таблицы. Проблемы "Ворсклы" начались уже давно и связаны с задержкой заработной платы, которая составляла по 6-8 месяцев. Еще в марте команду покинул главный тренер – Василий Сачко, которого сменил легендарный "динамовец" Виталий Косовский. И хотя в новом сезоне финансовая ситуация стабилизировалась, результаты команды неудовлетворительны.

В середине ноября Косовского уволили, а его место занял Юрий Максимов. Под его руководством полтавчане победили в двух матчах и сумели подняться с 12-го места на одиннадцатое. Однако это явно не та позиция, на которую надеется руководство команды и ее болельщики.

"Карпаты"

Львовский клуб каждый сезон декларирует задачу-минимум – попасть в топ-6 УПЛ и бороться за еврокубки. Но в последние годы команда борется за выживание. В прошлом сезоне львовяне гарантировали себе место в УПЛ только в переходных матчах с "Волынью". К сезону команду готовил легендарный игрок "Карпат" – Александр Чижевский. Сезон "Карпаты" начали поражениями в матчах с "Динамо" и "Шахтером". Впоследствии была ничья с "Мариуполем", победа над "Олимпиком", минимальное поражение от "Зари". В последнем матче под руководством Чижевского львовяне в Чернигове сыграли 0:0 с "Десной". За шесть матчей (из которых три – против трех лидеров) "Карпаты добыли 5 очков.

Чижевского сменил Роман Санжар, под руководством которого львовяне получили за 12 матчей лишь 6 очков, в частности, "Карпаты" во Львове уступили "Десне" 2:6. Несмотря на неплохой подбор игроков, "Карпаты" никак не могут найти свою игру. Последнее место на данный момент – настоящий провал для команды.

ФК "Львов"

Прошлый сезон ФК "Львов" завершил в первой шестерке и хоть и формально, но все же боролся за выход в еврокубки. Руководство команды планировало привлекать молодых бразильцев, которые могли себя проявить в УПЛ и могли быть проданы позже. Ставка на украинцев в защите, а бразильцев в атаке – оправдала себя в краткосрочной перспективе. Лучше всего проявил себя Бруно Дуарте, который забил девять голов. Летом он за 600 тыс. евро перешел в португальскую "Виторию Гимараеш", где даже дебютировал в еврокубках и дважды забил в ворота лондонского "Арсенала". Остальные легионеры были посредственными, поэтому не вызвали интереса у других команд. К текущему сезону команду готовил Богдан Блавацкий, которого впоследствии безуспешно сменил Владимир Мазяр. Команду с последнего места на 10 поднял уже третий тренер – Эгише Меликян. Второй сезон оказался не столь успешным, ни один из игроков не проявляет себя ярко. Болельщики явно ждут большего от львовян.

С другой стороны, существует и армия ярых противников явления под названием ФК "Львов". Мол, во Львове есть только одна команда, которую признают в Украине. Для таких провалы "Львова" разочарованием не стали, но синхронная неудача "Карпат" не позволяет в полной мере насладиться ситуацией, когда "у соседа сдохла корова".

Пожалуй, мы переживаем период, когда разочарований в нашем футболе действительно больше, чем оправданных высоких ожиданий. Но это длится уже не первый гол и к подобному мы с вами должны были привыкнуть. Привыкнуть и двигаться дальше с надеждой, что за следующим поворотм будет легче.