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400 000 гривен: КДК наложил штрафы на Десну и Динамо
А еще условно наказал игрока "Днепр-1"
Вчера состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ, по результатам которого были приняты следующие решения.
За удаление в матче 18-го тура УПЛ ФК "Днепр-1" - ФК "Александрия" футболист ФК "Днепр-1" Александр Назаренко отстранен от участия в соревнованиях на один матч и один матч условно.
За неподобающее поведение болельщиков во время матча 18-го тура УПЛ ФК "Десна" - ФК "Динамо" в ФК "Десна" применены санкции в виде обязательного денежного взноса в размере 100 000 гривен и закрытия фанатского сектора на следующий домашний матч УПЛ.
ФК "Динамо" Киев за неподобающее поведение болельщиков получил штраф в размере 300 000 гривен.