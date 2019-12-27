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400 000 гривен: КДК наложил штрафы на Десну и Динамо

Премьер-лига
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А еще условно наказал игрока "Днепр-1"

400 000 гривен: КДК наложил штрафы на Десну и Динамо
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Вчера состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ, по результатам которого были приняты следующие решения.

За удаление в матче 18-го тура УПЛ ФК "Днепр-1" - ФК "Александрия" футболист ФК "Днепр-1" Александр Назаренко отстранен от участия в соревнованиях на один матч и один матч условно.

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За неподобающее поведение болельщиков во время матча 18-го тура УПЛ ФК "Десна" - ФК "Динамо" в ФК "Десна" применены санкции в виде обязательного денежного взноса в размере 100 000 гривен и закрытия фанатского сектора на следующий домашний матч УПЛ.

ФК "Динамо" Киев за неподобающее поведение болельщиков получил штраф в размере 300 000 гривен.

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) УПЛ штраф СК Днепр-1 Александр Назаренко УАФ КДК УАФ Днепр-1
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Источник:
УАФ

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