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Леднев сравнил тренерские подходы Вернидуба и Скрипника

Премьер-лига
(1 голосов)

И рассказал о немецких словах

Леднев сравнил тренерские подходы Вернидуба и Скрипника
Новина українською

Лучшего бомбардира "Зари" первой частин этого сезона Богдана Леднева попросили рассказать о различии экс-коуча Юрия Вернидуба и тренера Виктора Скрипника.

Богдан считает, что получил много пользы от обоих.

"В первую очередь Николаевич закалил мой характер, я стал психологически устойчивее, - выделяет Леднев. - У Виктора Скрипника сделал еще один шаг вперед в плане игровой уверенности. У него я получаю больше игрового времени. За счет этого пошел прогресс".

Леднев выделяет способности Юрия Вернидуба как психолога.

"Он знает подход к молодежи. Скрипник более тактически разнообразен. Мы стали играть по той схеме, по которой никто не играет в Украине, - объясняет игрок атаки. - Это такой атакующий стиль, в который не все способны играть. В "Заре" был необходимый подбор игроков, и эта схема идеально подходит для нас.

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Скрипник все доступно объясняет, ребята легко воспринимают его слова - как правильно двигаться, куда открываться, какие зоны перекрывать. Мы уже все делаем на автомате".

Рассказал Леднев и о нововведениях Скрипника, который при въезде на базу заставил выключать мобильные телефоны.

Есть определенные правила, которые мы строго выполняем. Это не только телефоны. За час до начала тренировки все должны быть на базе, - говорит Богдан. - Каждый индивидуально разогревается, чтобы до выхода на занятия не тратить на это время.

Богдана спросили, переходит ли Скрипник на немецкий язык, когда ругается.

"Сначала у него нередко проскакивали немецкие слова, но сейчас уже все по-нашему", - добавил Леднев.

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В статье: Заря (Луганск) Юрий Вернидуб Виктор Скрипник Богдан Леднев тренер
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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
27.12.2019 в 15:08
Ну ум сразу приходит аналогия с Динамо, когда игроки не понимали / не понимают что от них хотел Михайличенко и был бунт в раздевалке.
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ascent (Луксор)
27.12.2019 в 15:10
Про прогресс игроков двух команд я вообще молчу...
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