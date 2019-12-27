С обеих ног. Леднев определил себе цель на 2020 год

Атакующий игрок луганской "Зари" Богдан Леднев сравнил предыдущий сезон и УПЛ 2019/2020, а также рассказал о дефекте в своей игре.

Богдана спросили, почему за весь прошлый сезон он забил всего 1 гол, а за половину этого - 9.

"Первый сезон - притирка. Нужно было возмужать, - признает Леднев. - Однако уже по ходу первого сезона я чувствовал, что прогрессирую.

В этом сезоне получилось все, как запланировал. Я адаптировался к скоростям, интенсивности, ритме и делаю то, что делал два года назад в чемпионате дубля (Леднев был лучшим бомбардиром чемпионата среди дублирующих составов - ред.)".

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Богдан рассуждает, что о своих игровых достоинствах ему рано говорить.

"Много есть над чем работать. Нужно подтянуть правую ногу, она не на том уровне, - говорит игрок "Зари". - Были хорошие моменты, но из-за неразвитости правой ноги не удавалось их реализовать. На будущий год поставил себе конкретную цель - улучшить качество игры правой".