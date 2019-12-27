Конопля: Пока что представляю Десну в Лиге Европы

Полузащитник "Шахтера" Ефим Конопля, который выступает на правах аренды в "Десне", в интервью журналу "Футбол" рассказал о своем пребывании в черниговском клубе.

— Какие условия вашей аренды в "Десну"? Насколько сложно шли переговоры?

— Арендное соглашение рассчитано на год. Этим делом занимался мой агент. В детали я сам не окунался. Договорились, и славно. Мне главное было играть.

— Был ли у вас предварительный разговор с Александром Рябоконем, ведь перспективы вашего попадания в основу команды были далеко не очевидны?

— Лично со мной — нет. Но агенту Рябоконь сообщил, что хочет меня видеть в команде.

— А кто ваш агент?

— Юрий Данченко.

— На данный момент ситуация, как нам видится, разрешилась для вас наилучшим образом: капитан команды Денис Фаворов сместился в центр полузащиты, "открыв" вашу родную позицию правого защитника. Это долгоиграющая или эпизодическая схема?

— Фаворов ситуативно играет в центре, и мне нравится закрывать всю бровку. Непосредственно в игре Фаворов тяготеет к правому флангу, но это мне не мешает. В таком случае сажусь ниже. За эти полгода где только ни играл — и в защите, и в нападении... Получалось одинаково неплохо.

— Кто вас впервые поставил на фланг?

— Это произошло еще в детско-юношеской академии в Донецке. Мне было десять или одиннадцать лет. А начинал я в нападении. Пару лет отбегал впереди. Как-то некому было играть в защите, и меня засунули назад. Мы победили 8:0 или 9:0 и мне радостно сообщили, что с этого момента я крайний защитник.

— Если попробовать вас на левом фланге — что из этого получится?

— Хорошо будет. Я играл за "Шахтер" в молодежном чемпионате на левом фланге. Все то же самое. Никакого дискомфорта.

— Получается, свои первые матчи в чемпионате вы провели не в "Шахтере", которому принадлежите с младых ногтей, а в "Десне". Как вообще описали бы прием, коллектив, отношение руководства?

— Коллектив невероятный. Все пацаны дружелюбные, простые и открытые. Как один вышли из простых семей, никто нос не задирает. Никакой дедовщины. Никто не щемит из-за того, что я молодой. Тренерский штаб тоже тепло относится. Мне в "Десне" вообще все нравится.

— "Десна" могла уйти на перерыв второй, но уступила "Динамо". Несправедливо, считаете?

— Несправедливо. Мы не реализовали несколько супермоментов. Мне самому лично не хватило мастерства, чтобы забить. А у них гол залетел дурной, после отскока. "Динамо" не наиграло на победу. То, что они пенальти еще не забили в конце игры — так это после того, как мы уже побежали на финальный штурм.

— А вообще можете представить "Десну" в Лиге чемпионов? Рветесь ли вы в еврокубки, понимая, что можете в них и не сыграть?

— Я пока представляю "Десну" в Лиге Европы. Может, через пару годиков, посмотрим... Даже выход в Лигу Европы станет успешным результатом. Сыграю ли с "Десной" в еврокубках? Не хочу загадывать. Я в любой команде всегда буду отдаваться делу на сто процентов.