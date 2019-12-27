Заря нацелилась на опорника сборной Люксембурга

Луганская "Заря" проявляет интерес к опорному полузащитнику варшавской "Легии" Крису Филиппсу, сообщает сайт болельщиков луганчан.

Источник сообщает, что украинский клуб сделал предложение 25-летнему игроку.

Интересно, что 1 января у Филиппса закончится срок действия контракта, и поэтому футболист может достаться "Заре" абсолютно бесплатно. В то же время полузащитник может еще на один сезон продлить отношения с "Легией", ведь такой пункт предусмотрен в его контракте. Но этот вариант будет актуален в том случае, если Филиппс не сумеет договориться с новым клубом.

Отметим, что Филиппс - игрок сборной Люксембурга, и за свою национальную команду сыграл 51 матч. За "Легию" в нынешнем сезоне хавбек провел 16 поединков, результативными действиями не отличался.