Кучерук: Моя главная цель - стать вратарем первой команды Динамо

Голкипер "Динамо" Владислав Кучерук рассказал о том, как он ждет своего шанса, чтобы проявить себя в первой команде киевлян.

- Очень часто вместе с дублем играют футболисты первой команды "Динамо". Это плюс или минус?

- И то, и другое. С одной стороны, они помогают. С другой, зачем нам давать игроков первой команды, когда можем играть сами?

- Как в "Динамо" работают с вратарями?

- Очень интересно. Денис Бойко и Жора Бущан играют на высоком уровне. Они подсказывают, поддерживают. Тренеры сформировали систему, по которой мы работаем. Тренировки динамические. Коммуникация между вратарями, как и во всей команды, замечательная. Шутим друг с другом.

- Насколько вы готовы к конкуренции с вратарями первой команды?

- Мне пока не дают шанса показать себя. Но если дадут, постараюсь им воспользоваться. Шанс в первой команде - показатель того, что тебя рассчитывают, тебе доверяют.

- Каковы ваши цели в "Динамо"?

- Стать вратарем первой команды. Это моя главная цель. Стараюсь учиться у старших партнеров. Больше работаю с Бущаном слежу за ним. Он опытнее меня, и мне есть чему поучиться.

- Занимаетесь дополнительно?

- Некогда. К тому же регулярно вызывают в сборную. Тренируюсь с первой командой, а играю за дубль. Того, что дают на тренировках, вполне хватает.

- Когда кто-то из вратарей травмировался, не было в голове мысли, что это шанс показать себя?

- Было такое. Когда мы поехали на матч с "Лугано", Бойко травмировался на тренировке, и оставалось 15 минут до игры. Мне тогда сказали переодеться. Сразу в голове появилась мысль, что могу получить свой шанс. В "Динамо" на всех позициях ощущается дух конкуренции, но при этом мы все нормально общаемся.

- Был ли у вас разговор с Михайличенко о перспективах в "Динамо"?

- Более разговариваю с тренером вратарей Михаилом Михайловым. Когда пришел новый тренерский штаб, не все и не сразу понимали его требования. Но сейчас все наладилось. Например, был инцидент, связанный с видео FootballHub с эмоциями игроков и тренеров во время матча "Динамо" с "Шахтером". Мы собрались всем коллективом и обсудили, что произошло. То есть такие моменты обсуждаются.

- Михайличенко больше тактик или мотиватор?

- И то, и другое. Он может завести команду. Евтушенко и Федоров больше нацелены на тактику.