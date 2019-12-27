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Мариуполь зимой намерен подписать нападающего

Премьер-лига
(1 голосов)

Основного форварда команды Руслана Фомина преследуют травмы

Мариуполь зимой намерен подписать нападающего
Новина українською

Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин рассказал о том, над усилением какой позиции сейчас работает клуб.

"На сегодняшний момент у нас есть одна проблемная позиция — это центральный форвард. Руслана Фомина, к сожалению, преследуют травмы. Поэтому мы должны эту позицию укрепить и сейчас мы работаем над этим. Думаю, скоро вы обо всем узнаете.

По другим позициям у нас команда достаточно сбалансирована. Есть здоровая конкуренция. Причем она создана молодыми игроками. У нас очень интересный сплав получается. Мы делаем акцент на молодежь, но есть опытные ребята, которые "цементируют" команду, придают ей баланс", - сказал Санин.

Напомним, что после осенней части сезона "Мариуполь" с 22 очками идет на 6-м месте в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: ФК Мариуполь Андрей Санин
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (1)
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rjhxb61@ukr.net (киев)
27.12.2019 в 19:06
Уже даже не смешно о Мариуроле что-нибудь читать. Хотя бы форму сменили. Да - Палкин?
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