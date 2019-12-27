Горан Попов: Когда был в Динамо, Суркис платил большие деньги нашим игрокам, чтобы мы были лучше Шахтера

Экс-защитник "Динамо" Горан Попов рассказал о высоких зарплатах в киевском клубе во время его выступлений и об отношении к Игорю Суркису.

– Большие зарплаты в украинском футболе тогда – хорошо или плохо для развития футбола в стране?

– Когда был в "Динамо", Суркис платил большие деньги нашим игрокам, чтобы мы были лучше, чем "Шахтер". Поэтому футболисты маленьких команд старались играть против нас супер, показать свои лучшие качества и попасть в один из этих клубов.

Грубо говорят, переходишь в "Динамо", подписываешь контракт на 3 года и спокойно живешь после карьеры. Зарплаты были очень хорошими. Для меня, как футболиста, который там играл, это было супер. Но не было хорошо для других команд – но это их проблемы.

У нас была конкуренция с "Шахтером", "Днепром", "Металлистом" и все давали такие большие деньги. Но если кто-то с таких команда падает, другой президент скажет: "Смотри, не дам больше зарплаты. Ведь нет конкуренции".

Но для меня все было хорошо – получал большую зарплату. Всегда говорил и Игорю Суркису сказал, когда уезжал, что считаю его вторым папой. Это точно. Он сделал все для моей карьеры, потом в Англию и в Македонию отпустил.