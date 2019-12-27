Беседин: Не вижу, какие качества у Родригеса и Соля можно было бы позаимствовать для себя

Форвард "Динамо" Артем Беседин еще до последних громких событий с допингом в интервью клубному изданию "бело-голубых" рассказал о своих успехах в киевском клубе.

— Сейчас вы лучший бомбардир "Динамо" в чемпионате Украины. Это результат упорного труда и старания?

— Да, после травмы я действительно много работал. Если сбор команды был вечером, приезжал на базу утром и дополнительно занимался с тренером. Я понимал, что много пропустил, не выступаю за сборную, поэтому, конечно, хотелось туда вернуться и как можно больше забивать за клуб, ведь видел, что команда играет на хорошем уровне. Для этого приходилось трудиться, что продолжаю делать и сейчас. Теперь я лучший бомбардир команды, но хочется не сбавлять обороты и забить еще больше! Совершенству нет предела, главное — не уменьшать требований к себе.

— Какой из забитых вами мячей запомнился больше всего?

— Наверное, второй "Колосу". Я очень хотел забить такой мяч: быстро сработать между защитниками на "раз-два". Мне всегда нравились подобные гола.

— На своей позиции за место в стартовом составе вы конкурируете с Жерсоном Родригесом и Франом Солем. А какие отношения у вас в повседневной жизни?

— Нормальные, рабочие. Не скажу, что мы друзья. Просто хорошо общаемся. Между нами здоровая конкуренция, поэтому никаких проблем.

— Есть что-то, чему вы могли бы научиться друг у друга?

— Трудно сказать. Конечно, я смотрю на игру многих нападающих и хочу перенимать у них самое лучшее. Например, когда в команде были Мораес и Мбокани, у них, действительно, можно было чему-то научиться, ведь это опытные футболисты, которые много где играли, обладали хорошими футбольными качествами, поэтому, когда смотрел на их игру, учился. А что касается конкретно Родригеса и Соля, при всем к ним уважении, я не вижу, какие качества у них можно было бы позаимствовать для себя, которые помогли бы в будущем.

— Ваша мама рассказывала, что вы общительный и легко находите общий язык с людьми. Быстро нашли общий язык с Алексеем Михайличенко, когда он возглавил команду?

— Конечно, я знал, что был такой футболист, сейчас он работает в структуре клуба, но лично мы не были знакомы, просто здоровались при встрече — не больше. А когда его назначили главным тренером, он вызывал к себе всех футболистов, со всеми общался, проводил индивидуальные беседы. Алексей Михайличенко был выдающимся футболистом и остается замечательным человеком, он со всеми сразу нашел общий язык, никаких проблем с этим не возникало. Работаем. Я пытаюсь понять его требования и то, что он хочет видеть на поле, и стараюсь выполнять.