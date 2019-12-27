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Беседин: Бразильцы Шахтера валяются, Тайсон вообще плачет. Самая отвратительная игра за всю мою жизнь

Премьер-лига
(9 голосов)

100-й матч за Динамо стал для Беседина не очень удачным

Беседин: Бразильцы Шахтера валяются, Тайсон вообще плачет. Самая отвратительная игра за всю мою жизнь
Новина українською

Нападающий "Динамо" Артем Беседин, который сыграл свой 100-й матч за первую команду киевлян в недавнем матче УПЛ с "Шахтером" (0:1), так прокомментировал данное событие.

"Считаю, 100 матчей за одну команду — это уже показатель. В "Динамо" трудно попасть, и еще труднее здесь задержаться. Так было всегда. Я рад, что сыграл 100 матчей в динамовской футболке. Далее ставлю перед собой цель провести 200 и 300 поединков, забить как можно больше и добыть много побед.

К сожалению, юбилейный, 100-и матч, оказался не очень удачным. Откровенно говоря, это была моя самая отвратительная игра за всю жизнь. Я вышел на замену во втором тайме, когда уже не было никакого футбола: команды ушли с поля, потом вышли на поле...

Бразильцы "Шахтера" валяются, Тайсон вообще плачет. Впервые столкнулся с подобным, поэтому толком не поиграл. Ну, кричат ​​тебе что-то с трибуны — пусть кричат. Они могут и твоих родителей, жену или семью ругать — им этого никто не запретит. Это же болельщики, кто-то может быть нетрезвый... Поэтому игрокам обижаться на то, что кричат ​​с трибуны, и плакаты, а арбитру уводить команду с поля, считаю, неправильно. Если ты футболист, то должен играть в футбол, А не слушать, что кричат ​​с трибун, или плакать", - сказал Беседин.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (6)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
27.12.2019 в 22:25
Помню, как этот даун говорил, что гордится своими падениями в штрафной, так как зарабатывает пенальти.
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0
-2
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Байкал (Lviv)
27.12.2019 в 22:23
Такими інтерв’ю готується стати експертом на телебаченні . Футболістом не став, хоч ахінею нести буде
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0
-2
SD123 (Ясиноватая)
27.12.2019 в 22:17
опять обдолбался?
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+1
-1
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simargl (Чернигов)
27.12.2019 в 21:45
Меньше допинга, малыш... ))) интервью явно не его конек )))
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+1
-1
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Инспектор ( )
27.12.2019 в 21:50
Вы правы сударь. Его коняка забивать,забивать и еще раз забивать. Куда и на кого это та то такэ
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.12.2019 в 22:11
или что
+1
0

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