Беседин: Бразильцы Шахтера валяются, Тайсон вообще плачет. Самая отвратительная игра за всю мою жизнь

Нападающий "Динамо" Артем Беседин, который сыграл свой 100-й матч за первую команду киевлян в недавнем матче УПЛ с "Шахтером" (0:1), так прокомментировал данное событие.

"Считаю, 100 матчей за одну команду — это уже показатель. В "Динамо" трудно попасть, и еще труднее здесь задержаться. Так было всегда. Я рад, что сыграл 100 матчей в динамовской футболке. Далее ставлю перед собой цель провести 200 и 300 поединков, забить как можно больше и добыть много побед.

К сожалению, юбилейный, 100-и матч, оказался не очень удачным. Откровенно говоря, это была моя самая отвратительная игра за всю жизнь. Я вышел на замену во втором тайме, когда уже не было никакого футбола: команды ушли с поля, потом вышли на поле...

Бразильцы "Шахтера" валяются, Тайсон вообще плачет. Впервые столкнулся с подобным, поэтому толком не поиграл. Ну, кричат ​​тебе что-то с трибуны — пусть кричат. Они могут и твоих родителей, жену или семью ругать — им этого никто не запретит. Это же болельщики, кто-то может быть нетрезвый... Поэтому игрокам обижаться на то, что кричат ​​с трибуны, и плакаты, а арбитру уводить команду с поля, считаю, неправильно. Если ты футболист, то должен играть в футбол, А не слушать, что кричат ​​с трибун, или плакать", - сказал Беседин.