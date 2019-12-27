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Кучерук: Наверное, проблемы с лишним весом есть у Сидклея. У остальных в Динамо с этим все в порядке

Премьер-лига
(1 голосов)

История о здоровом питании

Кучерук: Наверное, проблемы с лишним весом есть у Сидклея. У остальных в Динамо с этим все в порядке
Новина українською

Голкипер "Динамо" Владислав Кучерук рассказал о том, у кого из игроков киевлян есть проблемы с лишним весом.

"Я питаюсь здоровой пищей: мясо, салаты, овощи... Позволю себе немного сладкого, жирного, мучного - все в меры. Главное, чтобы вес и процент жира были в норме. Если ты профессионал, должен следить за этим и себя контролировать.

У кого в команде проблемы с весом? Наверное, у Сидклея (смеется). У всех остальных с этим все в порядке. Зависит от структуры человека: кто-то сидит на диете, а кому-то, наоборот, нужно набрать", - сказал Кучерук.

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В статье: Динамо (Киев) Сидклей Владислав Кучерук
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