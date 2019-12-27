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Горан Попов: Газзаев - он как Гитлер

Премьер-лига
(1 голосов)

С Динамо тренер проработал чуть больше года

Горан Попов: Газзаев - он как Гитлер
Новина українською

Экс-защитник "Динамо" Горан Попов в интервью рассказал о работе с бывшим главным тренером киевлян Валерии Газзаеве.

"Историй очень много. Когда видел, что Шевченко тренируется на тренировках, которые дал Газзаев, был в шоке. Шевченко не пропустил ни одно занятие. Мы в Австрии занимались без мяча — прыгали, делали упражнения без мяча, бежали 200, 400, 600 метров за сколько-то там секунд. Все футболисты рыгали. Но я был готов физически — никаких проблем.

В начале плохо понимал русский. Идет собрание, а я спрашивал: "Что это значит?" Он говорил: "Молчи. Что ты разговариваешь? Будешь спрашивать тогда, когда я закончу". Он очень жесткий. Он как Гитлер. Все его боялись. Посмотришь на него — такое лицо, что никогда не смеется. Очень редко может пошутить", — сказал Попов.

Напомним, что Газзаев работал с "Динамо" с июня 2009 по октябрь 2010.

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В статье: Горан Попов Валерий Газзаев Динамо (Киев)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
27.12.2019 в 22:44
Газмясов-путинская проститутка
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