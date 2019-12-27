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Беседин: Мбокани называл Бетао нигером, а Алиев приносил бананы

Премьер-лига
(3 голосов)

Времена изменились

Беседин: Мбокани называл Бетао нигером, а Алиев приносил бананы
Новина українською

Нападающий "Динамо" Артем Беседин прокомментировал скандал с проявлением расизма фанатами киевского клуба в матче 14-го тура УПЛ против "Шахтера" (0:1).

Некоторые футболисты говорят, что дружеские шутки внутри команды это нормально. Не слишком ли большое внимание, на ваш взгляд, уделили этому игроки "Шахтера"?

— Не вижу ничего крамольного в таких шутках. Помню, как кого-то из игроков "Динамо-2" с другим цветом кожи подкалывал Александр Алиев, в том числе и бананы приносил. Но тот улыбался и нормально реагировал, понимал, что это дружеская шутка.

Когда-то, кажется Мбокани, называл Бетао нигером, хотя у самого кожа темнее. Это были позитивные ребята, не обижались на такие вещи.

Пожалуй, сейчас времена изменились, и подобные ситуации стали восприниматься как нечто экстремальное. Не стоит искусственно раздувать из этого конфликт и заострять внимание.

В адрес Тайсона, возможно, никто не шутил, но если честно, я вообще не понимаю, как он услышал то, что ему кричали. Когда играешь в футбол, слышать, что происходит на трибунах, очень трудно — нужно специально прислушиваться.

— Как относитесь к темнокожим футболистам "Динамо" Кадири и Родригешу внутри коллектива?

— Все хорошо, их никто не обижает, они чувствуют себя комфортно, никаких проблем нет.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Артем Беседин Расистский скандал во время Классического
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (3)
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MES QUE UN CLUB
28.12.2019 в 00:27
Y Беседина язычок длинный оказывается. Всё выложил, или кого забыл?
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СашаXM (Хмельницкий)
28.12.2019 в 00:19
вот и мне интересно ) как установка от тренера - не слышу, а как крики группы дегенератов - слышал четко - в мой адрес ))
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-1
Stops2012 (ua)
28.12.2019 в 00:14
что за бешеное кол-во интервью от беседина? отстранили от футбола и заняться больше нечем?
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