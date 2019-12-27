Беседин: Мбокани называл Бетао нигером, а Алиев приносил бананы

Нападающий "Динамо" Артем Беседин прокомментировал скандал с проявлением расизма фанатами киевского клуба в матче 14-го тура УПЛ против "Шахтера" (0:1).

— Некоторые футболисты говорят, что дружеские шутки внутри команды это нормально. Не слишком ли большое внимание, на ваш взгляд, уделили этому игроки "Шахтера"?

— Не вижу ничего крамольного в таких шутках. Помню, как кого-то из игроков "Динамо-2" с другим цветом кожи подкалывал Александр Алиев, в том числе и бананы приносил. Но тот улыбался и нормально реагировал, понимал, что это дружеская шутка.

Когда-то, кажется Мбокани, называл Бетао нигером, хотя у самого кожа темнее. Это были позитивные ребята, не обижались на такие вещи.

Пожалуй, сейчас времена изменились, и подобные ситуации стали восприниматься как нечто экстремальное. Не стоит искусственно раздувать из этого конфликт и заострять внимание.

В адрес Тайсона, возможно, никто не шутил, но если честно, я вообще не понимаю, как он услышал то, что ему кричали. Когда играешь в футбол, слышать, что происходит на трибунах, очень трудно — нужно специально прислушиваться.

— Как относитесь к темнокожим футболистам "Динамо" Кадири и Родригешу внутри коллектива?

— Все хорошо, их никто не обижает, они чувствуют себя комфортно, никаких проблем нет.