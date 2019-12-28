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Русин: Хочу не только закрепиться в Динамо, но и стать лидером команды

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард ставит перед собой амбициозные задачи

Русин: Хочу не только закрепиться в Динамо, но и стать лидером команды
Новина українською

Форвард "Динамо" Назарий Русин рассказал о своих целях в киевском клубе после возвращение из "Зари".

— Назарий, ты обрадовался возвращению в Динамо?

— Конечно, этот клуб дал мне многое, здесь я узнал, что такое взрослый футбол. Я не только хочу закрепиться в составе бело-синих, но и стать лидером команды, как бы это громко не звучало.

— В Заре тебе было комфортно?

— О луганском клубе я могу сказать только теплые слова. В Заре очень хороший коллектив и все люди, которые там работают. Я буду за ними скучать.

— Остался осадок от того, что не удалось пробиться в групповой раунд Лиги Европы?

— Было бы здорово сыграть в групповом раунде ЛЕ. Так как Заря молодая команда, то для нашего роста такой турнир пошел бы на пользу. Нам совсем чуть-чуть не хватило. Эспаньол оказался крепким орешком.

— Но судя по результатам в чемпионате, Зарю не выбил из колеи вылет из еврокубков?

— Это все благодаря Виктору Скрипнику, который быстро переключил нас на чемпионат, сказав, что некогда расстраиваться, нужно набирать очки и добиваться права сыграть в Европе на будущий год.

Русин записал на свой счёт 7 голов и 4 ассиста в 17 матчах за "Зарю".

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Назарий Русин
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Источник:
zbirna.com
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Комментарии (2)
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SVAT86 (Южноукраинск)
28.12.2019 в 12:15
Удачи тебе,Назарий.
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al2111 (Kiev)
28.12.2019 в 12:04
Сидеть тебе на банке до конца карьеры...Вот таким выбором юные бараны портят себе и жизнь и карьеру... А жаль...
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