Русин: Хочу не только закрепиться в Динамо, но и стать лидером команды

Форвард "Динамо" Назарий Русин рассказал о своих целях в киевском клубе после возвращение из "Зари".

— Назарий, ты обрадовался возвращению в Динамо?

— Конечно, этот клуб дал мне многое, здесь я узнал, что такое взрослый футбол. Я не только хочу закрепиться в составе бело-синих, но и стать лидером команды, как бы это громко не звучало.

— В Заре тебе было комфортно?

— О луганском клубе я могу сказать только теплые слова. В Заре очень хороший коллектив и все люди, которые там работают. Я буду за ними скучать.

— Остался осадок от того, что не удалось пробиться в групповой раунд Лиги Европы?

— Было бы здорово сыграть в групповом раунде ЛЕ. Так как Заря молодая команда, то для нашего роста такой турнир пошел бы на пользу. Нам совсем чуть-чуть не хватило. Эспаньол оказался крепким орешком.

— Но судя по результатам в чемпионате, Зарю не выбил из колеи вылет из еврокубков?

— Это все благодаря Виктору Скрипнику, который быстро переключил нас на чемпионат, сказав, что некогда расстраиваться, нужно набирать очки и добиваться права сыграть в Европе на будущий год.

Русин записал на свой счёт 7 голов и 4 ассиста в 17 матчах за "Зарю".