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Додо получил вызов в сборную Бразилии на матчи отбора к Олимпиаде

Премьер-лига
(4 голосов)

Фулбек "горняков" вновь понадобился олимпийской команде "селесао"

Додо получил вызов в сборную Бразилии на матчи отбора к Олимпиаде
Новина українською

Фулбеке "Шахтера" Додо получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии. Об этом сообщает сайт Федерации футбола Бразилии.

21-летний оборонеце также вызывался в команду прошлом месяце, однако провел товарищеский матч с Аргентиной (0:1) в запасе.

Бразильцы сыграют в предолимпийском турнире Южной Америки в одной группе с Парагваем, Боливией, Уругваем и Перу. Турнир пройдёт в Колумбии с 18 января по 9 февраля. Команда начнет сбор 3 января.

В этом сезоне Додо забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 17 матчах за "Шахтёр" во всех турнирах.

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В статье: Шахтер (Донецк) Додо
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Комментарии (1)
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Карбид кальция (Донецк/Николаев)
28.12.2019 в 12:37
Растет парень
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