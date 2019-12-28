Додо получил вызов в сборную Бразилии на матчи отбора к Олимпиаде

Фулбеке "Шахтера" Додо получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии. Об этом сообщает сайт Федерации футбола Бразилии.

21-летний оборонеце также вызывался в команду прошлом месяце, однако провел товарищеский матч с Аргентиной (0:1) в запасе.

Бразильцы сыграют в предолимпийском турнире Южной Америки в одной группе с Парагваем, Боливией, Уругваем и Перу. Турнир пройдёт в Колумбии с 18 января по 9 февраля. Команда начнет сбор 3 января.

В этом сезоне Додо забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 17 матчах за "Шахтёр" во всех турнирах.