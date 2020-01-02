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Под знаком Коноплянки. Главные трансферы украинского футбола в 2019-м. ВИДЕО

Премьер-лига
(2 голосов)

Подводим итоги года на футбольном рынке

Под знаком Коноплянки. Главные трансферы украинского футбола в 2019-м. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Украинские гранды уже не тратят десятки миллионов долларов на приобретение новых игроков. Динамо и Шахтер потеряли достойных конкурентов в лице Днепра и Металлиста, которые привлекали в свой состав настоящих звезд вроде Хосе Сосы или Джулиано. Однако постепенно УПЛ выбирается из кризиса, подтверждением чему является оживление на трансферном рынке. Сегодня канал UA-Футбол расскажет о самых громких переходах в Чемпионате Украины за 2019-й год.

Комментарий: А какой из трансферов украинских клубов, по вашему мнению, стал самым успешным в течение года? А какой самый громкий? Пишите в комментариях.

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В статье: Евгений Коноплянка трансферы Валерий Лучкевич Карлос де Пена
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