Под знаком Коноплянки. Главные трансферы украинского футбола в 2019-м. ВИДЕО

Украинские гранды уже не тратят десятки миллионов долларов на приобретение новых игроков. Динамо и Шахтер потеряли достойных конкурентов в лице Днепра и Металлиста, которые привлекали в свой состав настоящих звезд вроде Хосе Сосы или Джулиано. Однако постепенно УПЛ выбирается из кризиса, подтверждением чему является оживление на трансферном рынке. Сегодня канал UA-Футбол расскажет о самых громких переходах в Чемпионате Украины за 2019-й год.

Комментарий: А какой из трансферов украинских клубов, по вашему мнению, стал самым успешным в течение года? А какой самый громкий? Пишите в комментариях.