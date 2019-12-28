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Днепр-1 подписал защитника хорватского Хайдука
Сваток уже выступал за ФК "Днепр"
СК "Днепр-1" объявил о трансфере защитника хорватского "Хайдука" Александра Сватка.
Контракт с футболистом рассчитан на 3 года.
Напомним, 25-летний защитник является воспитанником днепровской академии. И выступал в период с 2011 по 2017 годы за ФК "Днепр" (39 матчей в УПЛ, 6 матчей в Кубке Украины, 1 матч в еврокубках). Также украинец успел поиграть за "Волынь" и "Зарю".
В составе "Хайдука" Сваток принял участие в 16-ти матчах чемпионата Хорватии, сыграл 2 матча в еврокубках, и одну игру в Кубке Хорватии.
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Источник:scdnipro1.com
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