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Днепр-1 подписал защитника хорватского Хайдука

Премьер-лига
(1 голосов)

Сваток уже выступал за ФК "Днепр"

Днепр-1 подписал защитника хорватского Хайдука
Новина українською

СК "Днепр-1" объявил о трансфере защитника хорватского "Хайдука" Александра Сватка.

Контракт с футболистом рассчитан на 3 года.

Напомним, 25-летний защитник является воспитанником днепровской академии. И выступал в период с 2011 по 2017 годы за ФК "Днепр" (39 матчей в УПЛ, 6 матчей в Кубке Украины, 1 матч в еврокубках). Также украинец успел поиграть за "Волынь" и "Зарю".

В составе "Хайдука" Сваток принял участие в 16-ти матчах чемпионата Хорватии, сыграл 2 матча в еврокубках, и одну игру в Кубке Хорватии.

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В статье: Хайдук (Сплит) Александр Сваток СК Днепр-1 Днепр
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Источник:
scdnipro1.com
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