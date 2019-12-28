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Хобленко подписал контракт с Днепром-1 на 2,5 года

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепряне усилились чемпионом Беларуси

Хобленко подписал контракт с Днепром-1 на 2,5 года
Новина українською

Алексей Хобленко стал игроком СК "Днепр-1".

25-летний украинец подписал с днепрянами контракт на 2,5 года.

В УПЛ полузащитник выступал за ужгородской "Говерлу" и одесский "Черноморец" (65 матчей, 11 голов - в чемпионате и 1 матч в Кубке Украины)

Последние два сезона украинский хавбек провел в брестском "Динамо" . За динамовцев Алексей провел 37 матчей и забил 13 мячей в чемпионате страны, сыграл 4 встречи в еврокубках и по одному матчу в Кубке и Суперкубке Беларуси. В составе белорусского клуба Хобленко стал чемпионом Беларуси.

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В статье: Алексей Хобленко СК Днепр-1
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