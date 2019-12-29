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Волынец был признан лучшим игроком Колоса второй месяц подряд
Голкипер демонстрирует завидную стабильность
Вратарь Евгений Волынец стал лучшим игроком "Колоса" в декабре по результатам голосования болельщиков.
Его также признавали лучшим игроком в ноябре.
На втором месте оказался защитник Вадим Парамонов, на третьем – форвард Арни Вильхамссон.
В декабре Волынец провел 2 матча, пропустил 3 гола.
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