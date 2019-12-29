Волынец был признан лучшим игроком Колоса второй месяц подряд

Вратарь Евгений Волынец стал лучшим игроком "Колоса" в декабре по результатам голосования болельщиков.

Его также признавали лучшим игроком в ноябре.

На втором месте оказался защитник Вадим Парамонов, на третьем – форвард Арни Вильхамссон.

В декабре Волынец провел 2 матча, пропустил 3 гола.