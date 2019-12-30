  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Нападающий киевского Динамо - в сборной десятилетия нидерландского клуба
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нападающий киевского Динамо - в сборной десятилетия нидерландского клуба

Премьер-лига
(1 голосов)

А в Украине его, говорят, уже списали

Нападающий киевского Динамо - в сборной десятилетия нидерландского клуба
Новина українською

Испанский форвард киевского "Динамо" Фран Соль попал в сборную лучших игроков десятилетия (2010-2019) нидерландской команды Виллем II.

Соответствующий рейтинг составляло издание BD.nl.

Соль выступал в "Виллем ІІ" с июля 2016 года по январь 2019, забил 47 голов в 88 матчах.

Читайте такжеСоль: Болельщики Виллема меня не забыли, как и я их

В "Динамо" 27-летний нападающий выступает с января 2019, забил 2 гола (в прошлом сезоне) и отдал 2 ассиста (в этом сезоне) всего в 16 матчах.

Контракт Франа Соля с "Динамо" рассчитан до 31 декабря 2023 года.

Нападающий киевского Динамо - в сборной десятилетия нидерландского клуба - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Нидерланды Динамо (Киев) "Виллем ІІ" (Тилбург) Виллем II Франсиско Соль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
_ZA POROGA_ (Покров)
30.12.2019 в 08:30
если предметы , к которым прикасался Мидас , превращались в золото , то к чему имеют касательство суркисы - превращается в непотреб ..
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...