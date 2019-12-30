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Нападающий киевского Динамо - в сборной десятилетия нидерландского клуба
А в Украине его, говорят, уже списали
Испанский форвард киевского "Динамо" Фран Соль попал в сборную лучших игроков десятилетия (2010-2019) нидерландской команды Виллем II.
Соответствующий рейтинг составляло издание BD.nl.
Соль выступал в "Виллем ІІ" с июля 2016 года по январь 2019, забил 47 голов в 88 матчах.
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В "Динамо" 27-летний нападающий выступает с января 2019, забил 2 гола (в прошлом сезоне) и отдал 2 ассиста (в этом сезоне) всего в 16 матчах.
Контракт Франа Соля с "Динамо" рассчитан до 31 декабря 2023 года.
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Комментарии (1)
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_ZA POROGA_ (Покров)
30.12.2019 в 08:30
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