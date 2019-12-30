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Богдан Леднев – игрок года в составе луганской Зари по версии фанатов
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На протяжении недели пресс-служба луганской "Зари" предлагала болельщикам выбрать игрока уходящего года в составе команды.
Выбирали среди тройки: голкипер Никита Шевченко, защитник Богдан Михайличенко и полузащитник Богдан Леднев. Большинство поклонников отдало свой голос хавбеку "черно-белых" Ледневу.
Официальный сайт луганчан поздравляет Богдана с этим достижением, желает продолжать прогрессировать и добиваться новых высот вместе с "Зарей". В текущем сезоне Леднев забил 9 голов в 16 матчах УПЛ, в его активе 1 мяч в розыгрыше второго по значимости клубного европейского турнира – Лиги Европы.